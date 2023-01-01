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Американец в Париже
Американец в Париже, 1951: актеры и роли
American In Paris, An
Американец в Париже
1951 / США
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Американец в Париже, 1951: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Миннелли
Vincente Minnelli
В ролях
Джин Келли
Gene Kelly
Лесли Кэрон
Оскар Левант
Oscar Levant
Жорж Гетэри
Нина Фох
Nina Foch
Юджин Борден
Eugene Borden
Марта Баматтр
Мэри Джоунс
Анн Коди
Джордж Дэвис
George Davis
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