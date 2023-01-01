Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уикенд с батей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Американец в Париже
Киноафиша Фильмы Американец в Париже Американец в Париже, 1951: актеры и роли
American In Paris, An Американец в Париже 1951 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Американец в Париже, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Миннелли Винсент Миннелли Vincente Minnelli
В ролях
Джин Келли Gene Kelly Лесли Кэрон Оскар Левант Oscar Levant Жорж Гетэри Нина Фох Nina Foch Юджин Борден Eugene Borden Марта Баматтр Мэри Джоунс Анн Коди Джордж Дэвис George Davis
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App