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Борис Годунов Борис Годунов
Киноафиша Фильмы Борис Годунов Борис Годунов, 1986: актеры и роли
Борис Годунов 1986 / СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Борис Годунов, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk
В ролях
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Адриана Беджиньска Анатолий Ромашин Анатолий Ромашин Юрий Шерстнев Александр Титоренко Хенек Махалица Федор Бондарчук Федор Бондарчук Fyodor Bondarchuk Людмила Коршакова Кира Головко Ирина Скобцева Ирина Скобцева Ольгерд Лукашевич Olgierd Łukaszewicz
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