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Сильное сердце
Сильное сердце, 2007: актеры и роли
Mighty Heart, A
Сильное сердце
2007 / США / Великобритания
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Сильное сердце, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Уинтерботтом
Michael Winterbottom
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Дэн Футтерман
Dan Futterman
Уилл Пэттон
Will Patton
Хэйр
Джиллиан Арменанте
Jillian Armenante
Арчи Панджаби
Archie Panjabi
Кристин Роуз
Cristine Rose
Харвасп Чинивала
Harvesp Viraf Chiniwala
Зэкэри Коффин
Кимберли Энси
Kimberly Ensey
Саид Хасан
Said Hasan
Дэнис О’Хэр
Denis O'Hare
Ирфан Кхан
Irfan Khan
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