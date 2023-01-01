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Сильное сердце Сильное сердце
Киноафиша Фильмы Сильное сердце Сильное сердце, 2007: актеры и роли
Mighty Heart, A Сильное сердце 2007 / США / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Сильное сердце, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Уинтерботтом Майкл Уинтерботтом Michael Winterbottom
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Дэн Футтерман Дэн Футтерман Dan Futterman Уилл Пэттон Уилл Пэттон Will Patton Хэйр Джиллиан Арменанте Джиллиан Арменанте Jillian Armenante Арчи Панджаби Арчи Панджаби Archie Panjabi Кристин Роуз Cristine Rose Харвасп Чинивала Harvesp Viraf Chiniwala Зэкэри Коффин Кимберли Энси Kimberly Ensey Саид Хасан Said Hasan Дэнис О’Хэр Дэнис О’Хэр Denis O'Hare Ирфан Кхан Ирфан Кхан Irfan Khan
Вызов
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