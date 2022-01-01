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Полено
Полено, 2000: актеры и роли
Otesánek / Little Otik
Полено
2000 / Чехия / Великобритания / Япония
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Полено, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Шванкмайер
Jan Svankmajer
В ролях
Ян Харл
Ярослава Кретчмерова
Павел Нови
Кристина Адамкова
Дагмар Стрибна
Зденек Козак
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Одержимая
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