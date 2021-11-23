Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Митчелл
Дэвид Митчелл
David Mitchell
О персоне
Фильмография
Новости
Дэвид Митчелл
David Mitchell
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Актер
Биография Дэвида Митчелла
Родился 14 июля 1974 года. Солсбери, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Дэвида Митчелла
Жадность
драма, комедия
2019, Великобритания
5.0
Отпетый мачо
боевик, комедия
2017, Великобритания
4.0
Фокусники
комедия
2007, Великобритания
3.0
Я никогда не буду твоей
комедия, мелодрама
2007, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Матрица: Воскрешение» — «причудливое творение», которое «ниспровергает правила блокбастеров»
Об этом говорит сценарист ленты, намекая на объединение трех «Матриц» в грядущем продолжении.
Написать
23 ноября 2021 12:44
«Визуальный стиль изменился»: «Матрица 4» не будет похожа на первые фильмы
Нил Патрик Харрис говорит, что зрителей ждет нечто новое.
Написать
17 сентября 2020 11:59
В США переснимут британский комедийный сериал «Пип-шоу»
На фоне своеобразного кризиса идей в США уже не в первый раз переснимают фильмы и сериалы из Европы. На этот раз очередь дошла до популярного британского ситкома «Пип-шоу», который в свое
Написать
29 июля 2016 11:18
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России