В США переснимут британский комедийный сериал «Пип-шоу»

На фоне своеобразного кризиса идей в США уже не в первый раз переснимают фильмы и сериалы из Европы. На этот раз очередь дошла до популярного британского ситкома «Пип-шоу», который в свое