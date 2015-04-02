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Грайндхаус Грайндхаус
Киноафиша Фильмы Грайндхаус Отзывы о фильме «Грайндхаус»
Grindhouse Грайндхаус 2007 / США / Канада
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Грайндхаус»

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Наша рецензия

Если уж Квентину Тарантино легко удавалось снять плохое кино даже тогда, когда он, скорее всего, этого не хотел, то теперь, когда он поставил создание намеренно плохого кино себе за цель, это у него получилось с ловкостью неоспоримой. «Доказательство смерти» – доведенная едва ли не до манифеста дань 70–80-м, которые Тарантино любовно изучил, работая в видеотеке, и 70–80-е, пропущенные через временами взаправдашнюю, временами вымышленную историю кинофильмов и телешоу, сгущенные и сниженные до…

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Комментарии Обсудить в чате
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Владъъъъъ 2 апреля 2015, 12:51
Это шедевр! Смотрет всем в обязательном порядке.. В очередной раз убеждаюсь, что Тарантино - гений! Лучший фильм года.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
уке 2 апреля 2015, 12:51
[посмотрел.фигня с элементами девчачей жестокости сцены погони если только посмотреть и всё .полное отвращение
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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