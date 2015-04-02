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Если уж Квентину Тарантино легко удавалось снять плохое кино даже тогда, когда он, скорее всего, этого не хотел, то теперь, когда он поставил создание намеренно плохого кино себе за цель, это у него получилось с ловкостью неоспоримой. «Доказательство смерти» – доведенная едва ли не до манифеста дань 70–80-м, которые Тарантино любовно изучил, работая в видеотеке, и 70–80-е, пропущенные через временами взаправдашнюю, временами вымышленную историю кинофильмов и телешоу, сгущенные и сниженные до…