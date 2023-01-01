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Грайндхаус
Грайндхаус, 2007: актеры и роли
Grindhouse
Грайндхаус
2007 / США / Канада
7.5
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Грайндхаус, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
Элай Рот
Eli Roth
В ролях
Роуз МакГоуэн
Rose McGowan
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Курт Рассел
Kurt Russell
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Марли Шелтон
Marley Shelton
Майкл Паркс
Michael Parks
Джордан Лэдд
Jordan Ladd
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Зои Бэлл
Майкл Бэколл
Michael Bacall
Моника Стэггс
Monica Staggs
Элай Рот
Eli Roth
Трэйси Томс
Tracie Thoms
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