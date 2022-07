1 Grindhouse (Main Titles) Robert Rodriguez 3:31

2 Doc Block Robert Rodriguez / Carl Thiel 2:03

3 The Sickos Robert Rodriguez / Graeme Revell 1:40

4 You Belong To Me Rose McGowan / Redd Stewart 2:15

5 Go Go Not Cry Cry Robert Rodriguez / Rick Del Castillo 1:09

6 Hospital Epidemic Robert Rodriguez / Graeme Revell 1:17

7 Useless Talent #32 Rose McGowan / Rebecca Rodriguez 3:11

8 His Prescription...Pain Robert Rodriguez / Carl Thiel 0:55

9 Cherry Darling Robert Rodriguez 1:01

10 The Grindhouse Blues Robert Rodriguez 3:02

11 El Wray Robert Rodriguez 1:18

12 Police Station Assault Robert Rodriguez 1:33

13 Dakota Robert Rodriguez / Carl Thiel 2:27

14 Zero To Fifty In Four Robert Rodriguez 1:36

15 Fury Road Robert Rodriguez 2:03

16 Helicopter Sicko Chopper Robert Rodriguez / Graeme Revell 1:23

17 The Ring In the Jacket Robert Rodriguez / George Oldziey 1:34

18 Killer Legs Robert Rodriguez / Rick Del Castillo 2:14

19 Melting Member Robert Rodriguez / Graeme Revell 1:52

20 Too Drunk To **** Nouvelle Vague / Jello Biafra 2:13

21 Cherry's Dance of Death Chingon / Robert Rodriguez 3:27