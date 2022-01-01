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Фанни и Александр
Фанни и Александр, 1982: актеры и роли
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Фанни и Александр
1982 / Швеция / Франция / ФРГ
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Фанни и Александр, 1982: актеры и роли
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Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Пернилла Ольвин
Бертиль Гуве
Bertil Guve
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