Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Фанни и Александр
Отзывы о фильме «Фанни и Александр»
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Фанни и Александр
1982 / Швеция / Франция / ФРГ
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Фанни и Александр»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Московская школа кино
27 декабря 2021, 22:05
Laterna magica и другие рождественские чудеса в фильме Ингмара Бергмана
В фильме «Фанни и Александр» (1982) Ингмар Бергман показал течение жизни, в которой есть взлеты и падения, любовь и смерть, беззаботное счастье и глубокая печаль, и, несмотря ни на что, возможность для чуда и нового начала. Бергман анонсировал «Фанни и Александр» как свою последнюю работу в кино и снял фильм, непохожий на предыдущие, далекий от привычного ему аскетизма, насыщенный деталями и действующими лицами. По словам Бергмана, это картина, в которой он попытался «играя, одержать победу над разрушением».
Было выпущено две версии — полная версия для телевидения и сокращенная (трехчасовая) для кинопроката. Бергман считал основной именно более подробную телеверсию и очень болезненно воспринимал необходимость сокращать ее. Неожиданно «прощальный» фильм автора стал едва ли не самым массовым. «Фанни и Александр» получил четыре «Оскара» и множество других премий.
1907 год, семья Экдаль празднует Рождество. Дети и взрослые, слуги, друзья семьи — все собираются за рождественским столом, поют, танцуют, наряжают елку, читают Евангелие. У этих людей много сложностей — у кого-то со здоровьем, у кого-то с деньгами, а кто-то переживает, что самое лучшее в его жизни уже позади. Тем не менее, это большая и очень любящая семья, в которой люди принимают друг друга со всеми недостатками. А главными героями впервые у Бергмана становятся дети: сестра и брат, Фанни и Александр. Зритель видит происходящее в фильме их глазами, через ту оптику, которая еще допускает иррациональное.
Одно из главных чудес, происходящих с героями фильма в Рождество — это чудо кинематографа. Детей уже уложили спать после праздника, но Александр встает с кровати и начинает завороженно изучать странную машину, которую он получил в подарок. Это laterna magica — «волшебный фонарь», проекционный аппарат, один из предшественников кино. За Александром с постели поднимается и Фанни, и двоюродные брат с сестрой. При свете керосиновой лампы, с помощью которой работает «волшебный фонарь», дети в ночных рубашках наблюдают за цветными движущимися картинками на стене комнаты и не могут отвести глаз. Это момент тайны, удивления и подлинного волшебства. Laterna magica — важный и во многом автобиографический для Бергмана образ. В своей одноименной книге режиссер описывает похожую историю из своего детства.
Праздник подходит к концу, и по мере того, как Рождество уступает место будням и горьким переменам, меняется и визуальный язык фильма. Теплые цвета, рождественские оттенки красного и зеленого, золото и обилие декора сменяются аскетичным и холодным кадром. По воле судьбы, Фанни, Александр и их мама Эмили попадают в жестокий мир, из которого, кажется, не спастись. Но, возможно, даже из этих обстоятельств, столь далеких от игры и максимально серьезных, есть выход — и он в чуде, в силе воображения.
В фильме есть место и религиозному, и мистическому; граница между воображением и реальностью часто размывается. Александр периодически видит призрака, а ближе к финалу фильма даже вступает с ним в диалог о смерти, о Боге и о том, какие все вокруг идиоты. Призрак возражает, что людей надо любить. Вскоре Александру представится возможность поговорить и с самим Богом, и эта встреча окажется в чем-то устрашающей, а в чем-то даже комичной.
Юмор — то, что отличает «Фанни и Александр» от большинства фильмов Ингмара Бергмана, режиссера с репутацией пессимиста. Автор, работы которого, как правило, были проникнуты не только меланхолией, но даже и отчаянием, в этом фильме-прощании вдруг находит место для радости и надежды. Отсюда и дети – главные герои, и Рождество как напоминание о возможности чуда в повседневности. Фильм начинается в Рождество и симметрично заканчивается появлением новой жизни. У семьи Экдаль снова праздник, всё возвращается на круги своя, жизнь циклична.
Екатерина Лопатина
27 декабря 2021, 22:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непосредственно Каха. Другой фильм
70 комментариев
Форсаж 10
69 комментариев
Рождение легенд
8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Рецензия
Отзывы
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
В фильме «Фанни и Александр» (1982) Ингмар Бергман показал течение жизни, в которой есть взлеты и падения, любовь и смерть, беззаботное счастье и глубокая печаль, и, несмотря ни на что, возможность для чуда и нового начала. Бергман анонсировал «Фанни и Александр» как свою последнюю работу в кино и снял фильм, непохожий на предыдущие, далекий от привычного ему аскетизма, насыщенный деталями и действующими лицами. По словам Бергмана, это картина, в которой он попытался «играя, одержать победу над разрушением».
Было выпущено две версии — полная версия для телевидения и сокращенная (трехчасовая) для кинопроката. Бергман считал основной именно более подробную телеверсию и очень болезненно воспринимал необходимость сокращать ее. Неожиданно «прощальный» фильм автора стал едва ли не самым массовым. «Фанни и Александр» получил четыре «Оскара» и множество других премий.
1907 год, семья Экдаль празднует Рождество. Дети и взрослые, слуги, друзья семьи — все собираются за рождественским столом, поют, танцуют, наряжают елку, читают Евангелие. У этих людей много сложностей — у кого-то со здоровьем, у кого-то с деньгами, а кто-то переживает, что самое лучшее в его жизни уже позади. Тем не менее, это большая и очень любящая семья, в которой люди принимают друг друга со всеми недостатками. А главными героями впервые у Бергмана становятся дети: сестра и брат, Фанни и Александр. Зритель видит происходящее в фильме их глазами, через ту оптику, которая еще допускает иррациональное.
Одно из главных чудес, происходящих с героями фильма в Рождество — это чудо кинематографа. Детей уже уложили спать после праздника, но Александр встает с кровати и начинает завороженно изучать странную машину, которую он получил в подарок. Это laterna magica — «волшебный фонарь», проекционный аппарат, один из предшественников кино. За Александром с постели поднимается и Фанни, и двоюродные брат с сестрой. При свете керосиновой лампы, с помощью которой работает «волшебный фонарь», дети в ночных рубашках наблюдают за цветными движущимися картинками на стене комнаты и не могут отвести глаз. Это момент тайны, удивления и подлинного волшебства. Laterna magica — важный и во многом автобиографический для Бергмана образ. В своей одноименной книге режиссер описывает похожую историю из своего детства.
Праздник подходит к концу, и по мере того, как Рождество уступает место будням и горьким переменам, меняется и визуальный язык фильма. Теплые цвета, рождественские оттенки красного и зеленого, золото и обилие декора сменяются аскетичным и холодным кадром. По воле судьбы, Фанни, Александр и их мама Эмили попадают в жестокий мир, из которого, кажется, не спастись. Но, возможно, даже из этих обстоятельств, столь далеких от игры и максимально серьезных, есть выход — и он в чуде, в силе воображения.
В фильме есть место и религиозному, и мистическому; граница между воображением и реальностью часто размывается. Александр периодически видит призрака, а ближе к финалу фильма даже вступает с ним в диалог о смерти, о Боге и о том, какие все вокруг идиоты. Призрак возражает, что людей надо любить. Вскоре Александру представится возможность поговорить и с самим Богом, и эта встреча окажется в чем-то устрашающей, а в чем-то даже комичной.
Юмор — то, что отличает «Фанни и Александр» от большинства фильмов Ингмара Бергмана, режиссера с репутацией пессимиста. Автор, работы которого, как правило, были проникнуты не только меланхолией, но даже и отчаянием, в этом фильме-прощании вдруг находит место для радости и надежды. Отсюда и дети – главные герои, и Рождество как напоминание о возможности чуда в повседневности. Фильм начинается в Рождество и симметрично заканчивается появлением новой жизни. У семьи Экдаль снова праздник, всё возвращается на круги своя, жизнь циклична.
Екатерина Лопатина
Авторизация по e-mail