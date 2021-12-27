Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фанни и Александр
Киноафиша Фильмы Фанни и Александр Отзывы о фильме «Фанни и Александр»
Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre Фанни и Александр 1982 / Швеция / Франция / ФРГ
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Фанни и Александр»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Московская школа кино 27 декабря 2021, 22:05
Laterna magica и другие рождественские чудеса в фильме Ингмара Бергмана

В фильме «Фанни и Александр» (1982) Ингмар Бергман показал течение жизни, в которой есть взлеты и падения, любовь и смерть, беззаботное счастье и глубокая печаль, и, несмотря ни на что, возможность для чуда и нового начала. Бергман анонсировал «Фанни и Александр» как свою последнюю работу в кино и снял фильм, непохожий на предыдущие, далекий от привычного ему аскетизма, насыщенный деталями и действующими лицами. По словам Бергмана, это картина, в которой он попытался «играя, одержать победу над разрушением».

Было выпущено две версии — полная версия для телевидения и сокращенная (трехчасовая) для кинопроката. Бергман считал основной именно более подробную телеверсию и очень болезненно воспринимал необходимость сокращать ее. Неожиданно «прощальный» фильм автора стал едва ли не самым массовым. «Фанни и Александр» получил четыре «Оскара» и множество других премий.

1907 год, семья Экдаль празднует Рождество. Дети и взрослые, слуги, друзья семьи — все собираются за рождественским столом, поют, танцуют, наряжают елку, читают Евангелие. У этих людей много сложностей — у кого-то со здоровьем, у кого-то с деньгами, а кто-то переживает, что самое лучшее в его жизни уже позади. Тем не менее, это большая и очень любящая семья, в которой люди принимают друг друга со всеми недостатками. А главными героями впервые у Бергмана становятся дети: сестра и брат, Фанни и Александр. Зритель видит происходящее в фильме их глазами, через ту оптику, которая еще допускает иррациональное.

Одно из главных чудес, происходящих с героями фильма в Рождество — это чудо кинематографа. Детей уже уложили спать после праздника, но Александр встает с кровати и начинает завороженно изучать странную машину, которую он получил в подарок. Это laterna magica — «волшебный фонарь», проекционный аппарат, один из предшественников кино. За Александром с постели поднимается и Фанни, и двоюродные брат с сестрой. При свете керосиновой лампы, с помощью которой работает «волшебный фонарь», дети в ночных рубашках наблюдают за цветными движущимися картинками на стене комнаты и не могут отвести глаз. Это момент тайны, удивления и подлинного волшебства. Laterna magica — важный и во многом автобиографический для Бергмана образ. В своей одноименной книге режиссер описывает похожую историю из своего детства.

Праздник подходит к концу, и по мере того, как Рождество уступает место будням и горьким переменам, меняется и визуальный язык фильма. Теплые цвета, рождественские оттенки красного и зеленого, золото и обилие декора сменяются аскетичным и холодным кадром. По воле судьбы, Фанни, Александр и их мама Эмили попадают в жестокий мир, из которого, кажется, не спастись. Но, возможно, даже из этих обстоятельств, столь далеких от игры и максимально серьезных, есть выход — и он в чуде, в силе воображения.

В фильме есть место и религиозному, и мистическому; граница между воображением и реальностью часто размывается. Александр периодически видит призрака, а ближе к финалу фильма даже вступает с ним в диалог о смерти, о Боге и о том, какие все вокруг идиоты. Призрак возражает, что людей надо любить. Вскоре Александру представится возможность поговорить и с самим Богом, и эта встреча окажется в чем-то устрашающей, а в чем-то даже комичной.

Юмор — то, что отличает «Фанни и Александр» от большинства фильмов Ингмара Бергмана, режиссера с репутацией пессимиста. Автор, работы которого, как правило, были проникнуты не только меланхолией, но даже и отчаянием, в этом фильме-прощании вдруг находит место для радости и надежды. Отсюда и дети – главные герои, и Рождество как напоминание о возможности чуда в повседневности. Фильм начинается в Рождество и симметрично заканчивается появлением новой жизни. У семьи Экдаль снова праздник, всё возвращается на круги своя, жизнь циклична.

Екатерина Лопатина
27 декабря 2021, 22:05 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 70 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 69 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 10 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше