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Бёрье Альстедт
Бёрье Альстедт
Börje Ahlstedt
О персоне
Фильмография
Бёрье Альстедт
Börje Ahlstedt
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Дата рождения
21 февраля 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Бёрье Альстедтf
Родился 21 февраля 1939 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Бёрье Альстедтf
Сарабанда
драма, мюзикл
2003, Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия / Италия / Австрия / Германия
7.0
В присутствии клоуна
драма
1997, Германия / Дания / Швеция / Италия / Норвегия
6.0
Благие намерения
биография, драма, мелодрама
1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
Амороса
драма
1986,
5.0
Ронья, дочь разбойника
приключения, семейный, драма, фэнтези
1984, Швеция / Норвегия
5.0
Я любопытна — желтый
драма
1967, Швеция
6.0
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