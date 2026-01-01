Оповещения от Киноафиши
Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Best Director
Номинант
