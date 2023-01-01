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Жизнь других
Жизнь других, 2006: актеры и роли
Das Leben der Anderen
Жизнь других
2006 / Германия
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Жизнь других, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Florian Henckel von Donnersmarck
В ролях
Мартина Гедек
Martina Gedeck
Ульрих Мюэ
Ulrich Mühe
Ульрих Тукур
Ulrich Tukur
Томас Тиме
Thomas Thieme
Ханс-Уве Бауэр
Hans-Uwe Bauer
Фолькмар Клайнерт
Маттиас Бреннер
Чарли Хюбнер
Charly Hübner
Херберт Кнауп
Herbert Knaup
Бастиан Трост
Bastian Trost
Фолькер Михаловски
Volker Michalowski
Мартин Брамбах
Martin Brambach
Томас Арнольд
Thomas Arnold
Себастьян Кох
Sebastian Koch
Мария Грубер
Marie Gruber
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