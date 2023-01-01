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Жизнь других Жизнь других
Киноафиша Фильмы Жизнь других Жизнь других, 2006: актеры и роли
Das Leben der Anderen Жизнь других 2006 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Жизнь других, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Florian Henckel von Donnersmarck
В ролях
Мартина Гедек Martina Gedeck Ульрих Мюэ Ulrich Mühe Ульрих Тукур Ульрих Тукур Ulrich Tukur Томас Тиме Thomas Thieme Ханс-Уве Бауэр Hans-Uwe Bauer Фолькмар Клайнерт Маттиас Бреннер Чарли Хюбнер Чарли Хюбнер Charly Hübner Херберт Кнауп Herbert Knaup Бастиан Трост Bastian Trost Фолькер Михаловски Фолькер Михаловски Volker Michalowski Мартин Брамбах Martin Brambach Томас Арнольд Thomas Arnold Себастьян Кох Себастьян Кох Sebastian Koch Мария Грубер Мария Грубер Marie Gruber
Вызов
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