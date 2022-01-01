Нежный полицейский, 1978

Анни Жирардо в роли комиссара полиции. Она случайно встречает старого знакомого, с которым когда-то вместе училась. Между ними разгорается роман, и только через некоторое время профессор, преподающий греческий язык в колледже, узнает о том, что женщина работает в полиции да еще и ведет важное расследование, связанное с самыми настоящими убийствами. Кто-то убивает депутатов шилом с изображением леопарда на рукоятке. Профессору приходится на своей шкуре убедиться в том, что работа полицейских полна опасностей.