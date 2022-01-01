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Нежный полицейский Нежный полицейский
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Tendre poulet

Нежный полицейский, 1978

1978 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Анни Жирардо в роли комиссара полиции. Она случайно встречает старого знакомого, с которым когда-то вместе училась. Между ними разгорается роман, и только через некоторое время профессор, преподающий греческий язык в колледже, узнает о том, что женщина работает в полиции да еще и ведет важное расследование, связанное с самыми настоящими убийствами. Кто-то убивает депутатов шилом с изображением леопарда на рукоятке. Профессору приходится на своей шкуре убедиться в том, что работа полицейских полна опасностей.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 10 августа 1977
Возраст 12+
Режиссер
Филипп де Брока
Филипп де Брока
В ролях
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Катрин Альрик
Юбер Дешам
Полетт Дюбо
Полетт Дюбо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нежный полицейский 1 постер
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