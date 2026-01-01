Юная Камилла фон Карнштайн узнаёт, что её приятель обручился с другой девушкой. Ревность и желание мести приводят её к могиле старой родственницы, которая по слухам была вампирессой. В процессе визита душа покойницы поселяется в теле Камиллы и начинает превращать её в вампира.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 14 минут
Год выпуска1960
Премьера в мире14 сентября 1960
Дата выхода
27 января 1961
Германия
14 сентября 1960
Франция
ПроизводствоFilms EGE, Documento Film
Другие названия
Et mourir de plaisir, Blood and Roses, Rosa de sangre, Умереть от наслаждения, ...et mourir de plaisir, ...et mourir de plaisir (Le Sang et la Rose), ...i umrzeć z rozkoszy, ...und vor lust zu sterben, A Lust for Dying, Blod och rosor, Blod og roser, Carmilla, En sterven van genot, Idoni mehri thanatou, Il sangue e la rosa, Kan ve gül, Krv i ruze, Le Sang et la Rose, Lust for Dying, O Sangue e a Rosa, Rosas de Sangue, Să mori de plăcere, Sangre y rosas, To Die with Pleasure, Verinen ruusu, І померти від насолоди, 血とバラ