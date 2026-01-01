Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Умереть от наслаждения
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Умереть от наслаждения

Blood and Roses / Et mourir de plaisir 18+
О фильме

Юная Камилла фон Карнштайн узнаёт, что её приятель обручился с другой девушкой. Ревность и желание мести приводят её к могиле старой родственницы, которая по слухам была вампирессой. В процессе визита душа покойницы поселяется в теле Камиллы и начинает превращать её в вампира.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 14 сентября 1960
Дата выхода
27 января 1961 Германия
14 сентября 1960 Франция
Производство Films EGE, Documento Film
Другие названия
Et mourir de plaisir, Blood and Roses, Rosa de sangre, Умереть от наслаждения, ...et mourir de plaisir, ...et mourir de plaisir (Le Sang et la Rose), ...i umrzeć z rozkoszy, ...und vor lust zu sterben, A Lust for Dying, Blod och rosor, Blod og roser, Carmilla, En sterven van genot, Idoni mehri thanatou, Il sangue e la rosa, Kan ve gül, Krv i ruze, Le Sang et la Rose, Lust for Dying, O Sangue e a Rosa, Rosas de Sangue, Să mori de plăcere, Sangre y rosas, To Die with Pleasure, Verinen ruusu, І померти від насолоди, 血とバラ
Режиссер
Роже Вадим
Роже Вадим
В ролях
Мел Феррер
Эльза Мартинелли
Аннетт Вадим
Марк Аллегре
Альберто Бонуччи
Все актеры и съемочная группа
