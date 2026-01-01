Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кабаре
Награды и номинации фильма Кабаре
Награды и номинации фильма Кабаре 1972
Оскар 1973
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучший фильм
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Best Art Direction
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Direction
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Film Editing
Номинант
