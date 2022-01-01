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Кабаре
Киноафиша Фильмы Кабаре Кабаре, 1972: актеры и роли
Cabaret Кабаре 1972 / США
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Кабаре, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Боб Фосси
В ролях
Лайза Миннелли Лайза Миннелли Liza Minnelli Майкл Йорк Michael York Гельмут Грим Джоэл Грей Joel Grey Мариса Беренсон Marisa Berenson
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