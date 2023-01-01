Венгерский набоб, 1966

Действие фильма происходит в первой половине XVIII века. Несколько десятилетий жизни венгерского дворянского рода Карпати пройдет перед зрителями. Венгерская аристократия, светским манерам обученная весьма скромно, сильно отличалась от западноевропейской. Дворяне сорили деньгами, кутили, гуляли, играли в карты, стрелялись на дуэлях. Пожилой и бездетный крепкий глава богатого и старинного рода женится на молодой и красивой девушке, которая дарит ему наследника. Племянник, наделавший под наследство от еще живого дяди кучу долгов, хочет доказать, что ребенок незаконнорожденный