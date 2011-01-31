В 8-м сезоне сериала «Воронины» Леня привыкает к новой для него роли семьянина. Они с Настей счастливые возвращаются из свадебного путешествия, однако дома их ждет целый ворох проблем. Галина Ивановна заявляет, что они забыли поблагодарить кое-кого за подарок. Маша пытается добиться популярности в своей новой школе путем сбора макулатуры, который затрагивает всю семью. А Николай Петрович пробует себя в роли писателя. Тем временем Вера, Настя и Галина решают, что их мужчинам необходимо забыть старые обиды и укрепить родственные связи. Выход очевиден: им нужно обратиться к семейному психологу.