Voroniny 2009 - 2019 season 8

Voroniny season 8 poster
Voroniny

Voroniny 16+
Title Сезон 8
Season premiere 31 January 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Воронины» Леня привыкает к новой для него роли семьянина. Они с Настей счастливые возвращаются из свадебного путешествия, однако дома их ждет целый ворох проблем. Галина Ивановна заявляет, что они забыли поблагодарить кое-кого за подарок. Маша пытается добиться популярности в своей новой школе путем сбора макулатуры, который затрагивает всю семью. А Николай Петрович пробует себя в роли писателя. Тем временем Вера, Настя и Галина решают, что их мужчинам необходимо забыть старые обиды и укрепить родственные связи. Выход очевиден: им нужно обратиться к семейному психологу.

Series rating

0.0
2 votes
4.7 IMDb
"Voroniny" season 8 list of episodes. TV series release schedule
141 серия - Звонок подруге
Season 8 Episode 1
31 January 2011
142 серия - Визит к психологу
Season 8 Episode 2
1 February 2011
143 серия - Сбор макулатуры
Season 8 Episode 3
2 February 2011
144 серия - Остались на второй год
Season 8 Episode 4
3 February 2011
145 серия - Папины статьи
Season 8 Episode 5
7 February 2011
146 серия - Рома-садист
Season 8 Episode 6
8 February 2011
147 серия - Детский бал
Season 8 Episode 7
9 February 2011
148 серия - Отдых удался
Season 8 Episode 8
10 February 2011
149 серия - Паровозик
Season 8 Episode 9
14 February 2011
150 серия - Забыл...
Season 8 Episode 10
15 February 2011
151 серия - Счастливый мяч Воронина
Season 8 Episode 11
16 February 2011
152 серия - Из фей в пеньки
Season 8 Episode 12
17 February 2011
153 серия - Самый нужный подарок
Season 8 Episode 13
21 March 2011
154 серия - Модель
Season 8 Episode 14
22 March 2011
155 серия - Марш в школу!
Season 8 Episode 15
23 March 2011
156 серия - Сын, сынуля и... сынок
Season 8 Episode 16
24 March 2011
157 серия - Cближение
Season 8 Episode 17
28 March 2011
158 серия - Как близнецы
Season 8 Episode 18
29 March 2011
159 серия - Лёнин подбородок
Season 8 Episode 19
30 March 2011
160 серия - Бильярд на маму
Season 8 Episode 20
31 March 2011
