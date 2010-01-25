Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 2

Title Сезон 2
Season premiere 25 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Воронины» Вера и Костя вынужденно перебираются в квартиру родителей, так как у них дома травят тараканов. И если великовозрастного сыночка радует близость маминых борщей и пирогов, то супруга вовсе не разделяет его восторга. Вере и Галине Ивановне тесно на одной кухне, а значит, в этой битве титанов должна победить сильнейшая, то есть лучшая домохозяйка. Ситуация осложняется, когда Костя начинает задерживаться на работе, а Вера решает завести для своих детей няню. Ревнивая бабушка никак не может смириться, что с ее внуками будет сидеть чужая женщина. А значит, в доме намечается большой скандал.

"Voroniny" season 2 list of episodes.
21 серия - Сваливайте, Воронины, Сваливайте
Season 2 Episode 1
25 January 2010
22 серия - Работа допоздна
Season 2 Episode 2
26 January 2010
23 серия - Няня
Season 2 Episode 3
27 January 2010
24 серия - Родители Веры
Season 2 Episode 4
28 January 2010
25 серия - Юбилей свадьбы
Season 2 Episode 5
29 January 2010
26 серия - Новогоднее фото
Season 2 Episode 6
1 February 2010
27 серия - День рождения Веры
Season 2 Episode 7
2 February 2010
28 серия - Патруль
Season 2 Episode 8
3 February 2010
29 серия - Кризис среднего возраста
Season 2 Episode 9
4 February 2010
30 серия - Нет, спасибо
Season 2 Episode 10
5 February 2010
31 серия - Хорошие девочки
Season 2 Episode 11
8 February 2010
32 серия - Переезд Лёни
Season 2 Episode 12
9 February 2010
33 серия - Психология Ворониных
Season 2 Episode 13
10 February 2010
34 серия - Одинокий Лёня
Season 2 Episode 14
11 February 2010
35 серия - Квартира Лёни
Season 2 Episode 15
12 February 2010
36 серия - Больше не значит лучше!
Season 2 Episode 16
15 February 2010
37 серия - Один
Season 2 Episode 17
16 February 2010
38 серия - Война кулинаров
Season 2 Episode 18
18 February 2010
39 серия - Возвращение Лёни
Season 2 Episode 19
18 February 2010
40 серия - Свадьба
Season 2 Episode 20
19 February 2010
TV series release schedule
