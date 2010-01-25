Во 2-м сезоне сериала «Воронины» Вера и Костя вынужденно перебираются в квартиру родителей, так как у них дома травят тараканов. И если великовозрастного сыночка радует близость маминых борщей и пирогов, то супруга вовсе не разделяет его восторга. Вере и Галине Ивановне тесно на одной кухне, а значит, в этой битве титанов должна победить сильнейшая, то есть лучшая домохозяйка. Ситуация осложняется, когда Костя начинает задерживаться на работе, а Вера решает завести для своих детей няню. Ревнивая бабушка никак не может смириться, что с ее внуками будет сидеть чужая женщина. А значит, в доме намечается большой скандал.