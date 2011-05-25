В 9-м сезоне сериала «Воронины» самую веселую семейку Москвы ждут новые приключения. У Галины Ивановны кто-то похищает на рынке сумку. На защиту матери семейства встают милиционер Леня, журналист Костя и просто настоящий джентльмен Николай Петрович. У Маши в школе начинаются проблемы из-за излишне активной главы родительского комитета Оксаны. Косте придется встретиться с врагом лицом к лицу. Вера решает поучаствовать в благотворительном марафоне «Протяни руку помощи», но ее подводит женская привычка слишком долго собираться. Леня и Настя задумываются о своем совместном будущем.