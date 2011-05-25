Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 9

Voroniny season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 9

Voroniny 16+
Title Сезон 9
Season premiere 25 May 2011
Production year 2011
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Voroniny" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Воронины» самую веселую семейку Москвы ждут новые приключения. У Галины Ивановны кто-то похищает на рынке сумку. На защиту матери семейства встают милиционер Леня, журналист Костя и просто настоящий джентльмен Николай Петрович. У Маши в школе начинаются проблемы из-за излишне активной главы родительского комитета Оксаны. Косте придется встретиться с врагом лицом к лицу. Вера решает поучаствовать в благотворительном марафоне «Протяни руку помощи», но ее подводит женская привычка слишком долго собираться. Леня и Настя задумываются о своем совместном будущем.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
161 серия - Сумку украли
Season 9 Episode 1
25 May 2011
162 серия - Глава родительского комитета
Season 9 Episode 2
25 May 2011
163 серия - Бильярд
Season 9 Episode 3
26 May 2011
164 серия - Журналист года
Season 9 Episode 4
27 May 2011
165 серия - Корпоратив
Season 9 Episode 5
30 May 2011
166 серия - Мой сын тренер
Season 9 Episode 6
31 May 2011
167 серия - Сосед
Season 9 Episode 7
1 June 2011
168 серия - Дочка
Season 9 Episode 8
2 June 2011
169 серия - Секрет семейного счастья
Season 9 Episode 9
6 June 2011
170 серия - Разговор с детьми
Season 9 Episode 10
7 June 2011
171 серия - Чаепитие для детей
Season 9 Episode 11
8 June 2011
172 серия - Системы безопасности
Season 9 Episode 12
9 June 2011
173 серия - Рок-н-ролл
Season 9 Episode 13
8 August 2011
174 серия - Костик
Season 9 Episode 14
8 August 2011
175 серия - Маша-домработница
Season 9 Episode 15
9 August 2011
176 серия - «Первый раз»
Season 9 Episode 16
10 August 2011
177 серия - Коварные планы
Season 9 Episode 17
11 August 2011
178 серия - На все сто
Season 9 Episode 18
15 August 2011
179 серия - Няньки
Season 9 Episode 19
16 August 2011
180 серия - Сексополия
Season 9 Episode 20
17 August 2011
181 серия - Старшая сестра
Season 9 Episode 21
18 August 2011
182 серия - Хлипкое Подмосковье
Season 9 Episode 22
22 August 2011
183 серия - Свадьба (часть вторая)
Season 9 Episode 23
23 August 2011
184 серия - Боязнь глубины
Season 9 Episode 24
24 August 2011
185 серия - Переезд
Season 9 Episode 25
25 August 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more