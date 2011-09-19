В 10-м сезоне сериала «Воронины» Костины родители перебираются на ПМЖ в деревню. Галина Ивановна устраивается в сельскую школу учителем музыки, а Николай Петрович модернизирует местный туалет по своему усмотрению. Вот только новые соседи не особенно радуются таким нововведениям. Вера решает побороться за место председателя родительского комитета в Машиной школе. Но Костя не разделяет ее амбиций, что приводит к семейной холодной войне. Леня и Настя переезжают в родительскую квартиру. Однако давление Галины Ивановны, которая мечтает о внуках, оказывается слишком навязчивым для молодой пары.