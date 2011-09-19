Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 10

Voroniny 16+
Title Сезон 10
Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Voroniny" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Воронины» Костины родители перебираются на ПМЖ в деревню. Галина Ивановна устраивается в сельскую школу учителем музыки, а Николай Петрович модернизирует местный туалет по своему усмотрению. Вот только новые соседи не особенно радуются таким нововведениям. Вера решает побороться за место председателя родительского комитета в Машиной школе. Но Костя не разделяет ее амбиций, что приводит к семейной холодной войне. Леня и Настя переезжают в родительскую квартиру. Однако давление Галины Ивановны, которая мечтает о внуках, оказывается слишком навязчивым для молодой пары.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
186 серия - Дверь на балкон
Season 10 Episode 1
19 September 2011
187 серия - Настроение
Season 10 Episode 2
19 September 2011
188 серия - Кукольный театр
Season 10 Episode 3
20 September 2011
189 серия - Шторы
Season 10 Episode 4
21 September 2011
190 серия - Фигурное катание
Season 10 Episode 5
22 September 2011
191 серия - Организация досуга
Season 10 Episode 6
26 September 2011
192 серия - Непростой вопрос
Season 10 Episode 7
27 September 2011
193 серия - Гимнастика
Season 10 Episode 8
28 September 2011
194 серия - Намеки
Season 10 Episode 9
4 October 2011
195 серия - Приятный сюрприз
Season 10 Episode 10
4 October 2011
196 серия - Болтушка
Season 10 Episode 11
5 October 2011
197 серия - Двойка
Season 10 Episode 12
6 October 2011
198 серия - Кружок лепки
Season 10 Episode 13
10 October 2011
199 серия - Вкусные печенья
Season 10 Episode 14
11 October 2011
200 серия - Сваха
Season 10 Episode 15
12 October 2011
201 серия - Обязанные
Season 10 Episode 16
13 October 2011
202 серия - Гости
Season 10 Episode 17
21 November 2011
203 серия - Футбол
Season 10 Episode 18
22 November 2011
204 серия - Маленький секрет
Season 10 Episode 19
23 November 2011
205 серия - SMS
Season 10 Episode 20
24 November 2011
206 серия - Виноватый
Season 10 Episode 21
28 November 2011
207 серия - Сюрприз
Season 10 Episode 22
29 November 2011
208 серия - К родителям
Season 10 Episode 23
30 November 2011
209 серия - Серьезная операция
Season 10 Episode 24
1 December 2011
210 серия - Завести детей
Season 10 Episode 25
5 December 2011
