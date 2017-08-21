В 20-м сезоне сериала «Воронины» Вера и Костя обзаводятся новым автомобилем и присматривают для него подходящий гараж. Однако Галина Ивановна и Николай Петрович, конечно же, не могут остаться в стороне от такой значительной покупки, так что торги превращаются в настоящий цирк с последующим грандиозным скандалом. Костя пытается научить свою старшую дочь водить машину, но Маша оказывается не такой способной автоледи, как он себе представлял. Николаю Петровичу приходится столкнуться со старым другом, с которым его, как выясняется, связывает довольно темная и неприятная тайна из прошлого.