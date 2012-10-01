В 11-м сезоне сериала «Воронины» в семействе назревают значительные перемены. Леня и Настя наконец ждут малыша, чему больше всех радуется Галина Ивановна. Вот только взгляды на пол будущего ребенка у всех домочадцев расходятся. Леня начинает дружить с бывшей напарницей Ритой, что приводит к аресту Николая Петровича. Воронины-старшие готовятся отметить круглую дату со дня свадьбы. Вся семья надеется провести этот день в мире, согласии и веселье. Но виновники торжества неожиданно срывают планы родных. Костя оказывается перед серьезным профессиональным решением. Неужели ему придется выбрать между семьей и карьерой?