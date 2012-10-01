Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 11

Voroniny Seasons Season 11

Voroniny 16+
Title Сезон 11
Season premiere 1 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 11 description

В 11-м сезоне сериала «Воронины» в семействе назревают значительные перемены. Леня и Настя наконец ждут малыша, чему больше всех радуется Галина Ивановна. Вот только взгляды на пол будущего ребенка у всех домочадцев расходятся. Леня начинает дружить с бывшей напарницей Ритой, что приводит к аресту Николая Петровича. Воронины-старшие готовятся отметить круглую дату со дня свадьбы. Вся семья надеется провести этот день в мире, согласии и веселье. Но виновники торжества неожиданно срывают планы родных. Костя оказывается перед серьезным профессиональным решением. Неужели ему придется выбрать между семьей и карьерой?

"Voroniny" season 11 list of episodes
211 серия - Мальчик или девочка?
Season 11 Episode 1
1 October 2012
212 серия - Новый участковый
Season 11 Episode 2
2 October 2012
213 серия - Большие переживания
Season 11 Episode 3
3 October 2012
214 серия - Годовщина свадьбы
Season 11 Episode 4
4 October 2012
215 серия - Странный лысый чурбан
Season 11 Episode 5
8 October 2012
216 серия - Психованная мать
Season 11 Episode 6
9 October 2012
217 серия - Обидное прозвище
Season 11 Episode 7
10 October 2012
218 серия - Не очень мирное решение
Season 11 Episode 8
11 October 2012
219 серия - Детектор лжи
Season 11 Episode 9
15 October 2012
220 серия - Новый автомобиль
Season 11 Episode 10
16 October 2012
221 серия - Поход в лес
Season 11 Episode 11
17 October 2012
222 серия - Новый Воронин
Season 11 Episode 12
18 October 2012
223 серия - Отдых в Турции (часть первая)
Season 11 Episode 13
19 November 2012
224 серия - Отдых в Турции (часть вторая)
Season 11 Episode 14
20 November 2012
225 серия - Имя
Season 11 Episode 15
21 November 2012
226 серия - Пассия
Season 11 Episode 16
22 November 2012
227 серия - Это наш ребенок!
Season 11 Episode 17
26 November 2012
228 серия - Свободные отношения
Season 11 Episode 18
27 November 2012
229 серия - День рождения Маши
Season 11 Episode 19
28 November 2012
230 серия - Мастер Костя
Season 11 Episode 20
29 November 2012
