Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 13

Voroniny season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 13

Voroniny 16+
Title Сезон 13
Season premiere 26 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Voroniny" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Воронины» Вера пытается помочь своему отцу Сергею Геннадьевичу разобраться в себе. Но выясняется, что его неудачный роман не так однозначен, как думала дочь. Галина Ивановна отмечает свое 65-летие, по этому случаю семья собирается вместе в шикарном ресторане, но праздник портит неудачное соседство. Тем временем Костя и Леня готовятся к своему любимому дню в году – Первому апреля. На сей раз шутки и розыгрыши между братьями рискуют задеть всех членов семьи, включая Веру, Настю, детей и родителей. Ситуацию усугубляют личные трения между Костей и Верой из-за бытовых вопросов.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 13 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
257 серия - Новая любовница
Season 13 Episode 1
26 November 2013
258 серия - Оливковое масло
Season 13 Episode 2
26 November 2013
259 серия - Две полоски против Волги
Season 13 Episode 3
27 November 2013
260 серия - Юбилейные поминки
Season 13 Episode 4
27 November 2013
261 серия - Колесо обозрения
Season 13 Episode 5
28 November 2013
262 серия - Костя «включает босса»
Season 13 Episode 6
28 November 2013
263 серия - Билборд
Season 13 Episode 7
2 December 2013
264 серия - Звездный час Лени
Season 13 Episode 8
3 December 2013
265 серия - Старшая по подъезду
Season 13 Episode 9
4 December 2013
266 серия - Прыжок с парашютом
Season 13 Episode 10
5 December 2013
267 серия - Костины стихи
Season 13 Episode 11
9 December 2013
268 серия - Новый поворот событий
Season 13 Episode 12
10 December 2013
269 серия - Костя-ханжа
Season 13 Episode 13
11 December 2013
270 серия - Леня на пенсии
Season 13 Episode 14
12 December 2013
271 серия - Таксист
Season 13 Episode 15
16 December 2013
272 серия - Без свадьбы
Season 13 Episode 16
17 December 2013
273 серия
Season 13 Episode 17
3 February 2014
274 серия
Season 13 Episode 18
3 February 2014
275 серия
Season 13 Episode 19
4 February 2014
276 серия
Season 13 Episode 20
5 February 2014
277 серия
Season 13 Episode 21
6 February 2014
278 серия
Season 13 Episode 22
10 February 2014
279 серия
Season 13 Episode 23
11 February 2014
280 серия
Season 13 Episode 24
12 February 2014
281 серия
Season 13 Episode 25
13 February 2014
282 серия
Season 13 Episode 26
17 February 2014
283 серия
Season 13 Episode 27
18 February 2014
284 серия
Season 13 Episode 28
19 February 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more