В 13-м сезоне сериала «Воронины» Вера пытается помочь своему отцу Сергею Геннадьевичу разобраться в себе. Но выясняется, что его неудачный роман не так однозначен, как думала дочь. Галина Ивановна отмечает свое 65-летие, по этому случаю семья собирается вместе в шикарном ресторане, но праздник портит неудачное соседство. Тем временем Костя и Леня готовятся к своему любимому дню в году – Первому апреля. На сей раз шутки и розыгрыши между братьями рискуют задеть всех членов семьи, включая Веру, Настю, детей и родителей. Ситуацию усугубляют личные трения между Костей и Верой из-за бытовых вопросов.