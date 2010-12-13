Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 7

Voroniny season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 7

Voroniny 16+
Title Сезон 7
Season premiere 13 December 2010
Production year 2010
Number of episodes 18
Runtime 7 hours 30 minutes
"Voroniny" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и ее невестка Вера учатся сожительствовать мирно, но им далеко не всегда удаются тонкости дипломатии. Особенно когда речь заходит о порядке в доме, расписании пользования ванной комнатой и воспитании подрастающего поколения. А тут еще и мужчины устраивают сюрприз за сюрпризом. Леня то приводит в дом крайне неудачную девушку, а то и вовсе вступает в секту. Костя пытается работать дома, а Николай Петрович постоянно ворчит и влезает не в свое дело. К счастью, у Веры остается главная радость в жизни – дети. Однако и с ними довольно часто приходится нелегко.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
123 серия - Лёня в секте
Season 7 Episode 1
13 December 2010
124 серия - Санузел
Season 7 Episode 2
14 December 2010
125 серия - Друг
Season 7 Episode 3
15 December 2010
126 серия - Новая девушка Лёни
Season 7 Episode 4
16 December 2010
127 серия - Зрение Галины
Season 7 Episode 5
20 December 2010
128 серия - История с кроликом
Season 7 Episode 6
21 December 2010
129 серия - Костечка - это не ребёночек для Виктора Гусева
Season 7 Episode 7
22 December 2010
130 серия - «Небольшое» переутомление
Season 7 Episode 8
23 December 2010
131 серия - Новогодний подарок
Season 7 Episode 9
27 December 2010
132 серия - Родители Насти
Season 7 Episode 10
28 December 2010
133 серия - Рождественские приключения
Season 7 Episode 11
11 January 2011
134 серия - Знакомство родителей
Season 7 Episode 12
12 January 2011
135 серия - Как воспитывать детей
Season 7 Episode 13
17 January 2011
136 серия - Организация свадьбы
Season 7 Episode 14
18 January 2011
137 серия - Преступление Веры
Season 7 Episode 15
18 January 2011
138 серия - Шумные поминки
Season 7 Episode 16
19 January 2011
139 серия - Три мальчишника
Season 7 Episode 17
19 January 2011
140 серия - Долгожданная свадьба
Season 7 Episode 18
20 January 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more