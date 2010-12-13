В 7-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и ее невестка Вера учатся сожительствовать мирно, но им далеко не всегда удаются тонкости дипломатии. Особенно когда речь заходит о порядке в доме, расписании пользования ванной комнатой и воспитании подрастающего поколения. А тут еще и мужчины устраивают сюрприз за сюрпризом. Леня то приводит в дом крайне неудачную девушку, а то и вовсе вступает в секту. Костя пытается работать дома, а Николай Петрович постоянно ворчит и влезает не в свое дело. К счастью, у Веры остается главная радость в жизни – дети. Однако и с ними довольно часто приходится нелегко.