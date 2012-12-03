В 12-м сезоне сериала «Воронины» Вера готовится к важной годовщине, но любимый супруг никак не может уделить ей время для совместного шопинга. Чтобы загладить свою вину, Костя решает самостоятельно выбрать платье для жены. Галина Ивановна расстраивается прямо накануне Дня учителя: от нее отказывается любимый ученик, которому она преподавала музыку. Сыновья решают подбодрить женщину и собрать вместе всех ее лучших выпускников. Настя дни и ночи напролет сидит с маленьким Сашкой и злится, что Леня ей не помогает. Выясняется, что совмещать молодую семью со службой в полиции не так-то просто.