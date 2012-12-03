Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 12

Voroniny season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 12

Voroniny 16+
Title Сезон 12
Season premiere 3 December 2012
Production year 2012
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Voroniny" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Воронины» Вера готовится к важной годовщине, но любимый супруг никак не может уделить ей время для совместного шопинга. Чтобы загладить свою вину, Костя решает самостоятельно выбрать платье для жены. Галина Ивановна расстраивается прямо накануне Дня учителя: от нее отказывается любимый ученик, которому она преподавала музыку. Сыновья решают подбодрить женщину и собрать вместе всех ее лучших выпускников. Настя дни и ночи напролет сидит с маленьким Сашкой и злится, что Леня ей не помогает. Выясняется, что совмещать молодую семью со службой в полиции не так-то просто.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 12 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
231 серия - Вечерний наряд
Season 12 Episode 1
3 December 2012
232 серия - День учителя
Season 12 Episode 2
4 December 2012
233 серия - Много работы
Season 12 Episode 3
5 December 2012
234 серия - Армейский друг
Season 12 Episode 4
6 December 2012
235 серия - Список недостатков
Season 12 Episode 5
10 December 2012
236 серия - Кому отдать ребёнка
Season 12 Episode 6
11 December 2012
237 серия - Интервью
Season 12 Episode 7
12 December 2012
238 серия - Поцелуй
Season 12 Episode 8
13 December 2012
239 серия - Новогодний праздник
Season 12 Episode 9
31 December 2012
240 серия - Диета
Season 12 Episode 10
25 February 2013
241 серия - Хоккейный матч
Season 12 Episode 11
25 February 2013
242 серия - Новый 2000-й год
Season 12 Episode 12
27 February 2013
243 серия - Дача
Season 12 Episode 13
20 May 2013
244 серия - Пузатый нянь
Season 12 Episode 14
20 May 2013
245 серия - Ревность
Season 12 Episode 15
21 May 2013
246 серия - Рисование
Season 12 Episode 16
22 May 2013
247 серия - Первое слово
Season 12 Episode 17
27 May 2013
248 серия - Бабушка Люся
Season 12 Episode 18
27 May 2013
249 серия - Николай-риелтор
Season 12 Episode 19
28 May 2013
250 серия - Новые соседи
Season 12 Episode 20
28 May 2013
251 серия - Свободный билет
Season 12 Episode 21
29 May 2013
252 серия - Новая комната Маши
Season 12 Episode 22
29 May 2013
253 серия - Освежающее свидание
Season 12 Episode 23
3 June 2013
254 серия - Рогатый друг
Season 12 Episode 24
3 June 2013
255 серия - Методика по воспитанию
Season 12 Episode 25
4 June 2013
256 серия - Маленькие хитрости
Season 12 Episode 26
4 June 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more