В 15-м сезоне сериала «Воронины» в веселом семействе очередное прибавление! Костя забирает из роддома супругу Веру с новорожденной дочкой Люсей. Но никто даже не представляет, что появление в доме малышки приведет к такому грандиозному скандалу. В центре событий, разумеется, оказывается Галина Ивановна, которой просто жизненно необходимо контролировать все вокруг себя. Маша участвует в школьном конкурсе «Готовим с мамой», но Костя боится, что его девочки могут провалиться на этом состязании. Между тем его собственная невнимательность приводит к тому, что он приносит с прогулки чужого ребенка.