Voroniny 2009 - 2019 season 15

Voroniny

Voroniny 16+
Title Сезон 15
Season premiere 7 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Воронины» в веселом семействе очередное прибавление! Костя забирает из роддома супругу Веру с новорожденной дочкой Люсей. Но никто даже не представляет, что появление в доме малышки приведет к такому грандиозному скандалу. В центре событий, разумеется, оказывается Галина Ивановна, которой просто жизненно необходимо контролировать все вокруг себя. Маша участвует в школьном конкурсе «Готовим с мамой», но Костя боится, что его девочки могут провалиться на этом состязании. Между тем его собственная невнимательность приводит к тому, что он приносит с прогулки чужого ребенка.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
"Voroniny" season 15 list of episodes
317 серия
Season 15 Episode 1
7 September 2015
318 серия
Season 15 Episode 2
7 September 2015
319 серия
Season 15 Episode 3
8 September 2015
320 серия
Season 15 Episode 4
9 September 2015
321 серия
Season 15 Episode 5
10 September 2015
322 серия
Season 15 Episode 6
14 September 2015
323 серия
Season 15 Episode 7
15 September 2015
324 серия
Season 15 Episode 8
16 September 2015
325 серия
Season 15 Episode 9
17 September 2015
326 серия
Season 15 Episode 10
21 September 2015
327 серия
Season 15 Episode 11
22 September 2015
328 серия
Season 15 Episode 12
23 September 2015
329 серия
Season 15 Episode 13
24 September 2015
330 серия
Season 15 Episode 14
28 September 2015
331 серия
Season 15 Episode 15
29 September 2015
332 серия
Season 15 Episode 16
30 September 2015
333 серия
Season 15 Episode 17
1 October 2015
334 серия
Season 15 Episode 18
5 October 2015
335 серия
Season 15 Episode 19
6 October 2015
336 серия
Season 15 Episode 20
7 October 2015
