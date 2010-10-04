В 6-м сезоне сериала «Воронины» Николай Петрович расхламляет квартиру от ненужных вещей. Правда, ненужными они оказываются только с его точки зрения. Например, в эту категорию попадают детские вещи близнецов и Маши, но Костя и Вера не уверены, что в скором времени распашонки и пеленки не понадобятся им вновь. Тем временем Костю номинируют на премию «Лучший спортивный журналист года». Для главы семейства этот конкурс становится важным карьерным шагом, но одновременно и серьезным испытанием нервов на прочность. А случайно оброненные Верой слова настраивают детей против отца. Ворониным предстоит вместе разгребать последствия.