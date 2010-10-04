Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 6

Voroniny season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 6

Voroniny 16+
Title Сезон 6
Season premiere 4 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 9 hours 10 minutes
"Voroniny" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Воронины» Николай Петрович расхламляет квартиру от ненужных вещей. Правда, ненужными они оказываются только с его точки зрения. Например, в эту категорию попадают детские вещи близнецов и Маши, но Костя и Вера не уверены, что в скором времени распашонки и пеленки не понадобятся им вновь. Тем временем Костю номинируют на премию «Лучший спортивный журналист года». Для главы семейства этот конкурс становится важным карьерным шагом, но одновременно и серьезным испытанием нервов на прочность. А случайно оброненные Верой слова настраивают детей против отца. Ворониным предстоит вместе разгребать последствия.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
101 серия - Детские вещи
Season 6 Episode 1
4 October 2010
102 серия - Обманщик
Season 6 Episode 2
5 October 2010
103 серия - Награда и повышение
Season 6 Episode 3
6 October 2010
104 серия - Заговор
Season 6 Episode 4
7 October 2010
105 серия - Дети против отцов
Season 6 Episode 5
11 October 2010
106 серия - Дорогая наклейка
Season 6 Episode 6
12 October 2010
107 серия - Непризнаный Костя
Season 6 Episode 7
13 October 2010
108 серия - Папа в больнице
Season 6 Episode 8
14 October 2010
109 серия - Ролик
Season 6 Episode 9
8 November 2010
110 серия - Деньги взаймы
Season 6 Episode 10
8 November 2010
111 серия - Вина
Season 6 Episode 11
9 November 2010
112 серия - Родители Веры
Season 6 Episode 12
10 November 2010
113 серия - В Туле
Season 6 Episode 13
11 November 2010
114 серия - Игра в карты
Season 6 Episode 14
12 November 2010
115 серия - Психолог
Season 6 Episode 15
15 November 2010
116 серия - Война и мир
Season 6 Episode 16
16 November 2010
117 серия - Мама
Season 6 Episode 17
17 November 2010
118 серия - Пример
Season 6 Episode 18
18 November 2010
119 серия - Ненормальные
Season 6 Episode 19
22 November 2010
120 серия - Ссора Веры и мамы (часть первая)
Season 6 Episode 20
23 November 2010
121 серия - Ссора Веры и мамы (часть вторая)
Season 6 Episode 21
24 November 2010
122 серия - Первое свидание
Season 6 Episode 22
25 November 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more