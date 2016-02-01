Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 16

Voroniny season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 16

Voroniny 16+
Title Сезон 16
Season premiere 1 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 16 description

В 16-м сезоне сериала «Воронины» Вера чувствует себя абсолютно вымотанной из-за постоянного сидения дома с детьми. Она хочет, чтобы любимый супруг взял отпуск и провел время с ней вдвоем на романтическом курорте. Вот только у Кости на это время уже запланировано важное для его карьеры интервью со знаменитым спортсменом. Герой решает совместить приятное с полезным, только так, чтобы ни жена, ни начальство ничего не заподозрили. У Маши начинается переходный возраст, и она перестает делиться с мамой своими проблемами. Вера бьет тревогу и создает в соцсети липовый аккаунт для сближения с трудным подростком.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 16 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
337 серия
Season 16 Episode 1
1 February 2016
338 серия
Season 16 Episode 2
1 February 2016
339 серия
Season 16 Episode 3
2 February 2016
340 серия
Season 16 Episode 4
3 February 2016
341 серия
Season 16 Episode 5
4 February 2016
342 серия
Season 16 Episode 6
8 February 2016
343 серия
Season 16 Episode 7
9 February 2016
344 серия
Season 16 Episode 8
10 February 2016
345 серия
Season 16 Episode 9
11 February 2016
346 серия
Season 16 Episode 10
21 March 2016
347 серия
Season 16 Episode 11
21 March 2016
348 серия
Season 16 Episode 12
22 March 2016
349 серия
Season 16 Episode 13
23 March 2016
350 серия
Season 16 Episode 14
24 March 2016
351 серия
Season 16 Episode 15
28 March 2016
352 серия
Season 16 Episode 16
29 March 2016
353 серия
Season 16 Episode 17
30 March 2016
354 серия
Season 16 Episode 18
31 March 2016
355 серия
Season 16 Episode 19
4 April 2016
356 серия
Season 16 Episode 20
5 April 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more