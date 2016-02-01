В 16-м сезоне сериала «Воронины» Вера чувствует себя абсолютно вымотанной из-за постоянного сидения дома с детьми. Она хочет, чтобы любимый супруг взял отпуск и провел время с ней вдвоем на романтическом курорте. Вот только у Кости на это время уже запланировано важное для его карьеры интервью со знаменитым спортсменом. Герой решает совместить приятное с полезным, только так, чтобы ни жена, ни начальство ничего не заподозрили. У Маши начинается переходный возраст, и она перестает делиться с мамой своими проблемами. Вера бьет тревогу и создает в соцсети липовый аккаунт для сближения с трудным подростком.