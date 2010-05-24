Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voroniny 2009 - 2019 season 4

Voroniny season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 4

Voroniny 16+
Title Сезон 4
Season premiere 24 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Воронины» малышка Машенька оканчивает детский сад и готовится к школе. Счастливые родители не могут поверить, что их дочурка уже такая взрослая. Вот только выпускной омрачается семейной ссорой: не сумев справиться с искушением, Костя высмеивает Веру прямо на глазах у всего детсада. Кажется, дома его ждут большие неприятности. В это время Галина Ивановна пытается вызвать зависть у дальних родственников, а Леня устраивается на новую работу в ФСБ. Вера, насмотревшись на старших Ворониных, решает, что они с Костей никогда не станут похожи на свекра и свекровь. Поэтому она пытается сглаживать все конфликты.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
61 серия - Письмо родственникам
Season 4 Episode 1
24 May 2010
62 серия - В расчете
Season 4 Episode 2
25 May 2010
63 серия - Счастливый костюм
Season 4 Episode 3
26 May 2010
64 серия - Будь добрее
Season 4 Episode 4
27 May 2010
65 серия - Новые родители
Season 4 Episode 5
31 May 2010
66 серия - Такой
Season 4 Episode 6
1 June 2010
67 серия - Ностальгия
Season 4 Episode 7
2 June 2010
68 серия - Молодая любовь
Season 4 Episode 8
3 June 2010
69 серия - Молчание - золото
Season 4 Episode 9
7 June 2010
70 серия - Учитель музыки
Season 4 Episode 10
8 June 2010
71 серия - ЛеонТин
Season 4 Episode 11
9 June 2010
72 серия - Подделка документов
Season 4 Episode 12
15 June 2010
73 серия - Бывшая
Season 4 Episode 13
15 June 2010
74 серия - Родительская любовь
Season 4 Episode 14
16 June 2010
75 серия - Костя-спаситель
Season 4 Episode 15
17 June 2010
76 серия - Бык
Season 4 Episode 16
21 June 2010
77 серия - Новые друзья
Season 4 Episode 17
22 June 2010
78 серия - Бедный Лёня
Season 4 Episode 18
23 June 2010
79 серия - Страх милиционера
Season 4 Episode 19
24 June 2010
80 серия - Как они развелись
Season 4 Episode 20
25 June 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more