В 4-м сезоне сериала «Воронины» малышка Машенька оканчивает детский сад и готовится к школе. Счастливые родители не могут поверить, что их дочурка уже такая взрослая. Вот только выпускной омрачается семейной ссорой: не сумев справиться с искушением, Костя высмеивает Веру прямо на глазах у всего детсада. Кажется, дома его ждут большие неприятности. В это время Галина Ивановна пытается вызвать зависть у дальних родственников, а Леня устраивается на новую работу в ФСБ. Вера, насмотревшись на старших Ворониных, решает, что они с Костей никогда не станут похожи на свекра и свекровь. Поэтому она пытается сглаживать все конфликты.