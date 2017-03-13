Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 19

Voroniny season 19 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 19

Voroniny 16+
Title Сезон 19
Season premiere 13 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 19
Runtime 7 hours 55 minutes
"Voroniny" season 19 description

В 19-м сезоне сериала «Воронины» в Москве приближается сезон отпусков. Костя мечтает о незабываемом путешествии со своей семьей, а Леня просто хочет хорошенько выспаться. Но в первый же нерабочий день все планы идут коту под хвост, когда братья пропускают давно запланированную экскурсию, взбесив своих жен. Николай Петрович понимает, что за свою жизнь он все еще не совершил ничего по-настоящему важного и великого, поэтому он решает побить довольно необычный мировой рекорд. Вера пытается сосредоточиться на работе. Но чтобы укрыться от пристального внимания свекрови, ей приходится снять под офис отдельную квартиру.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb
Write review
"Voroniny" season 19 list of episodes. TV series release schedule
404 серия
Season 19 Episode 1
13 March 2017
405 серия
Season 19 Episode 2
13 March 2017
406 серия
Season 19 Episode 3
13 March 2017
407 серия
Season 19 Episode 4
13 March 2017
408 серия
Season 19 Episode 5
14 March 2017
409 серия
Season 19 Episode 6
15 March 2017
410 серия
Season 19 Episode 7
16 March 2017
411 серия
Season 19 Episode 8
20 March 2017
412 серия
Season 19 Episode 9
21 March 2017
413 серия
Season 19 Episode 10
22 March 2017
414 серия
Season 19 Episode 11
23 March 2017
415 серия
Season 19 Episode 12
10 April 2017
416 серия
Season 19 Episode 13
11 April 2017
417 серия
Season 19 Episode 14
12 April 2017
418 серия
Season 19 Episode 15
13 April 2017
419 серия
Season 19 Episode 16
17 April 2017
420 серия
Season 19 Episode 17
18 April 2017
421 серия
Season 19 Episode 18
19 April 2017
422 серия
Season 19 Episode 19
20 April 2017
TV series release schedule
