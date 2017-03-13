В 19-м сезоне сериала «Воронины» в Москве приближается сезон отпусков. Костя мечтает о незабываемом путешествии со своей семьей, а Леня просто хочет хорошенько выспаться. Но в первый же нерабочий день все планы идут коту под хвост, когда братья пропускают давно запланированную экскурсию, взбесив своих жен. Николай Петрович понимает, что за свою жизнь он все еще не совершил ничего по-настоящему важного и великого, поэтому он решает побить довольно необычный мировой рекорд. Вера пытается сосредоточиться на работе. Но чтобы укрыться от пристального внимания свекрови, ей приходится снять под офис отдельную квартиру.