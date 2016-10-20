Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 18

Season premiere 20 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 27
Runtime 11 hours 15 minutes
"Voroniny" season 18 description

В 18-м сезоне сериала «Воронины» Маша становится уже совсем взрослой и хочет отправиться с друзьями в летний лагерь. Вера боится оставлять красавицу-дочь без присмотра, но ей не удается придумать достойный аргумент, чтобы запретить поездку. Она обращается за помощью к гению семейных интриг – своей свекрови Галине Ивановне. Тем временем Николай Петрович защемляет лицевую мышцу, и на его обычно суровом лице застревает радостная улыбка. Такие перемены в поведении дедушки пугают всю семью Ворониных, а заодно и случайно оказавшихся поблизости соседей по гаражу. Костя пытается получить повышение на работе.

"Voroniny" season 18 list of episodes. TV series release schedule
377 серия
Season 18 Episode 1
20 October 2016
378 серия
Season 18 Episode 2
24 October 2016
379 серия
Season 18 Episode 3
25 October 2016
380 серия
Season 18 Episode 4
26 October 2016
381 серия
Season 18 Episode 5
27 October 2016
382 серия
Season 18 Episode 6
21 November 2016
383 серия
Season 18 Episode 7
21 November 2016
384 серия
Season 18 Episode 8
22 November 2016
385 серия
Season 18 Episode 9
23 November 2016
386 серия
Season 18 Episode 10
24 November 2016
387 серия
Season 18 Episode 11
29 November 2016
388 серия
Season 18 Episode 12
30 November 2016
389 серия
Season 18 Episode 13
30 November 2016
390 серия
Season 18 Episode 14
1 December 2016
391 серия
Season 18 Episode 15
5 December 2016
392 серия
Season 18 Episode 16
6 December 2016
393 серия
Season 18 Episode 17
7 December 2016
394 серия
Season 18 Episode 18
8 December 2016
395 серия
Season 18 Episode 19
29 December 2016
396 серия
Season 18 Episode 20
6 February 2017
397 серия
Season 18 Episode 21
6 February 2017
398 серия
Season 18 Episode 22
6 February 2017
399 серия
Season 18 Episode 23
6 February 2017
400 серия
Season 18 Episode 24
13 February 2017
401 серия
Season 18 Episode 25
14 February 2017
402 серия
Season 18 Episode 26
15 February 2017
403 серия
Season 18 Episode 27
16 February 2017
