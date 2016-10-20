В 18-м сезоне сериала «Воронины» Маша становится уже совсем взрослой и хочет отправиться с друзьями в летний лагерь. Вера боится оставлять красавицу-дочь без присмотра, но ей не удается придумать достойный аргумент, чтобы запретить поездку. Она обращается за помощью к гению семейных интриг – своей свекрови Галине Ивановне. Тем временем Николай Петрович защемляет лицевую мышцу, и на его обычно суровом лице застревает радостная улыбка. Такие перемены в поведении дедушки пугают всю семью Ворониных, а заодно и случайно оказавшихся поблизости соседей по гаражу. Костя пытается получить повышение на работе.