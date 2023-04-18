В 19 сезоне сериала «Смертельный улов» приближается очередной сезон охоты на камчатского краба. Традиционно самым удачным местом для ловли, в котором каждый год собираются почти сто рыболовецких суден, остается порт Датч-Харбор на Аляске. Однако в прошлом году правительство запретило ловлю в этой гавани, поэтому все моряки заранее готовят для своих экипажей пути к отступлению. Кто-то сразу отправляется к берегам Норвегии, а кто-то решает все же попытать счастье и направить лодку в Датч-Харбор. Джош, Сиг, Рип и другие знакомые зрителям капитаны разрабатывают новые стратегии и создают неожиданные союзы.