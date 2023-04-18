Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadliest Catch (2005), season 19

Deadliest Catch season 19 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 19
Deadliest Catch 16+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 18 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Смертельный улов» приближается очередной сезон охоты на камчатского краба. Традиционно самым удачным местом для ловли, в котором каждый год собираются почти сто рыболовецких суден, остается порт Датч-Харбор на Аляске. Однако в прошлом году правительство запретило ловлю в этой гавани, поэтому все моряки заранее готовят для своих экипажей пути к отступлению. Кто-то сразу отправляется к берегам Норвегии, а кто-то решает все же попытать счастье и направить лодку в Датч-Харбор. Джош, Сиг, Рип и другие знакомые зрителям капитаны разрабатывают новые стратегии и создают неожиданные союзы.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Call of a New Generation
Season 19 Episode 1
18 April 2023
Wheelhouse Bound
Season 19 Episode 2
25 April 2023
Amazing Grace
Season 19 Episode 3
2 May 2023
Bering Sea Superstition
Season 19 Episode 4
9 May 2023
In Need of Rescue
Season 19 Episode 5
16 May 2023
Blood and Treasure
Season 19 Episode 6
23 May 2023
Cold Hard World
Season 19 Episode 7
30 May 2023
Anchor Management
Season 19 Episode 8
6 June 2023
Million Dollar Season
Season 19 Episode 9
13 June 2023
Between Payday and Mayday
Season 19 Episode 10
20 June 2023
Loose Lips Sink Ships
Season 19 Episode 11
27 June 2023
Maiden Voyage
Season 19 Episode 12
11 July 2023
Victory at Sea
Season 19 Episode 13
18 July 2023
The Better Captain
Season 19 Episode 14
1 August 2023
Uncharted Grounds
Season 19 Episode 15
8 August 2023
Pain Level Ten
Season 19 Episode 16
15 August 2023
Dead Reckoning
Season 19 Episode 17
22 August 2023
Disorder on the Border
Season 19 Episode 18
29 August 2023
Beware the King Tide
Season 19 Episode 19
5 September 2023
Battleship
Season 19 Episode 20
12 September 2023
Last Stand of John Hillstrand
Season 19 Episode 21
19 September 2023
Nautical Deathtrap
Season 19 Episode 22
26 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more