В 7 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон камчатского краба 2010 года начинается с вливания свежей крови в крабовый флот. Вызов ветеранам-шкиперам бросают 36-летний Скотт Кэмпбелл – младший, который руководит «Сибруком», и 28-летний капитан-новичок Эллиот Нис на «Бродячей розе». Однако неудачное начало сезона вызывает высокую напряженность и плохо действует на моральный дух рыбаков. Пустые сети сводят на нет прибыль и затраченные силы мужчин. Когда шторм поражает «Волшебника», а член экипажа попадает в смертельную опасность, Джейк Харрис получает урок вождения «Корнелии Мари» по принципу «утони или выплыви».