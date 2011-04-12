Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadliest Catch (2005), season 7

Deadliest Catch season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 7
Deadliest Catch 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 12 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон камчатского краба 2010 года начинается с вливания свежей крови в крабовый флот. Вызов ветеранам-шкиперам бросают 36-летний Скотт Кэмпбелл – младший, который руководит «Сибруком», и 28-летний капитан-новичок Эллиот Нис на «Бродячей розе». Однако неудачное начало сезона вызывает высокую напряженность и плохо действует на моральный дух рыбаков. Пустые сети сводят на нет прибыль и затраченные силы мужчин. Когда шторм поражает «Волшебника», а член экипажа попадает в смертельную опасность, Джейк Харрис получает урок вождения «Корнелии Мари» по принципу «утони или выплыви».

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
New Blood
Season 7 Episode 1
12 April 2011
Proving Grounds
Season 7 Episode 2
19 April 2011
Old Age and Treachery
Season 7 Episode 3
26 April 2011
Breaking Point
Season 7 Episode 4
3 May 2011
A Wing and a Prayer
Season 7 Episode 5
10 May 2011
Exit Wounds
Season 7 Episode 6
17 May 2011
Thick as Thieves
Season 7 Episode 7
24 May 2011
Graduation Day
Season 7 Episode 8
31 May 2011
Sea Change
Season 7 Episode 9
7 June 2011
Frontier Medicine
Season 7 Episode 10
14 June 2011
Birds, Bones and Blood
Season 7 Episode 11
21 June 2011
It's Not All Mai Tais and Yahtzee
Season 7 Episode 12
28 June 2011
Pirate School
Season 7 Episode 13
5 July 2011
The Island
Season 7 Episode 14
12 July 2011
I Smell a Nightmare
Season 7 Episode 15
19 July 2011
Mohawks and Madness, Goodness and Gladness
Season 7 Episode 16
26 July 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more