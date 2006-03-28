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Deadliest Catch (2005), season 2

Deadliest Catch season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 2
Deadliest Catch 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе наступает октябрь. Для заядлых рыбаков по всему миру это означает одно: близится очередной сезон ловли камчатского краба. Сводки погоды в Беринговом море предупреждают о самой бурной и опасной погоде, какую флот видел за последние годы. Приближается мощная штормовая полоса. Капитаны должны решить, отчаливать им от берега или отступиться от мечты о быстром заработке. В предрассветные часы 17 октября рыболовные лодки все же выходят в открытое море и расставляют ловушки. Но к крабовым угодьям приближается один из самых сильных штормов за много лет.
 

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Heading Out to Sea
Season 2 Episode 1
28 March 2006
Batten Down the Hatches
Season 2 Episode 2
4 April 2006
On the Crab
Season 2 Episode 3
11 April 2006
The Finish Line
Season 2 Episode 4
18 April 2006
Friends and Rivals
Season 2 Episode 5
25 April 2006
A New Hunt Begins
Season 2 Episode 6
2 May 2006
Smoke on the Water
Season 2 Episode 7
9 May 2006
Man vs. Ice
Season 2 Episode 8
16 May 2006
On the Edge
Season 2 Episode 9
23 May 2006
Pribilof Stare
Season 2 Episode 10
30 May 2006
Race Against the Ice
Season 2 Episode 11
6 June 2006
Cashing In
Season 2 Episode 12
13 June 2006
TV series release schedule
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