Во 2 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе наступает октябрь. Для заядлых рыбаков по всему миру это означает одно: близится очередной сезон ловли камчатского краба. Сводки погоды в Беринговом море предупреждают о самой бурной и опасной погоде, какую флот видел за последние годы. Приближается мощная штормовая полоса. Капитаны должны решить, отчаливать им от берега или отступиться от мечты о быстром заработке. В предрассветные часы 17 октября рыболовные лодки все же выходят в открытое море и расставляют ловушки. Но к крабовым угодьям приближается один из самых сильных штормов за много лет.

