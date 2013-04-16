Menu
Deadliest Catch (2005), season 9

Deadliest Catch season 9 poster
Deadliest Catch 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 16 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе на Аляске наступает октябрь. После неудачного прошлогоднего сезона добычи краба каждое судно флота надеется наверстать упущенное в 2012 году. Кит и Джуниор заключают тайный союз, что подрывает боевой дух сразу нескольких команд. «Северо-Западный» занимает свою привычную скалистую цепочку, но сталкивается с неожиданным испытанием. Эллиот наконец-то дебютирует на своей новой лодке на опасной территории синего краба. Жестокая конкуренция приводит к обману среди капитанов. Серьезные травмы преследуют флот, и предательство усугубляет ситуацию.

Mutiny on the Bering Sea
Season 9 Episode 1
16 April 2013
Dagger in the Back
Season 9 Episode 2
23 April 2013
Blood in the Morning
Season 9 Episode 3
30 April 2013
The Crooke & the Tangler
Season 9 Episode 4
7 May 2013
Judgment Day
Season 9 Episode 5
14 May 2013
Fist to the Face
Season 9 Episode 6
21 May 2013
Goodbye Jake
Season 9 Episode 7
28 May 2013
Kicking Off with a Bang
Season 9 Episode 8
4 June 2013
The Storm of the Season
Season 9 Episode 9
11 June 2013
Sleeping with the Enemy
Season 9 Episode 10
18 June 2013
We're Not Gonna Take It
Season 9 Episode 11
25 June 2013
Listing Lover
Season 9 Episode 12
2 July 2013
So You Wanna Be a Boat Owner...
Season 9 Episode 13
9 July 2013
Ship of Iron, Men of Steel
Season 9 Episode 14
16 July 2013
Man Overboard
Season 9 Episode 15
23 July 2013
The Final Battle
Season 9 Episode 16
30 July 2013
