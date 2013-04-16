В 9 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе на Аляске наступает октябрь. После неудачного прошлогоднего сезона добычи краба каждое судно флота надеется наверстать упущенное в 2012 году. Кит и Джуниор заключают тайный союз, что подрывает боевой дух сразу нескольких команд. «Северо-Западный» занимает свою привычную скалистую цепочку, но сталкивается с неожиданным испытанием. Эллиот наконец-то дебютирует на своей новой лодке на опасной территории синего краба. Жестокая конкуренция приводит к обману среди капитанов. Серьезные травмы преследуют флот, и предательство усугубляет ситуацию.