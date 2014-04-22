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Deadliest Catch (2005), season 10

Deadliest Catch season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 10
Deadliest Catch 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 22 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Смертельный улов» новый указ американского правительства относительно промысла камчатского краба сокращает сезон и запускает цепную реакцию. Флот вынужден рыбачить усерднее и быстрее, чтобы уложиться в рыночный срок. Одна лодка сгорает в огне, и многим остается гадать, действительно ли это была случайность или среди моряков скрывается предатель. Через две недели после начала сезона флот уже отстает по показателям из-за мощного арктического шторма. Ветер скоростью в 100 узлов бушует над водами, не позволяя даже самым крупным суднам выйти на промысел. Капитаны делают все возможное, чтобы придерживаться своего курса.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Careful What You Wish For
Season 10 Episode 1
22 April 2014
Family Affair
Season 10 Episode 2
29 April 2014
Darwin's Law
Season 10 Episode 3
6 May 2014
Against the Law
Season 10 Episode 4
13 May 2014
On the Rocks
Season 10 Episode 5
20 May 2014
Falling Down
Season 10 Episode 6
27 May 2014
Lost at Sea
Season 10 Episode 7
3 June 2014
Cornelia Marie Blue
Season 10 Episode 8
10 June 2014
Skipper Harris in Training
Season 10 Episode 9
17 June 2014
Fisherman's Daughter
Season 10 Episode 10
24 June 2014
Blonde Ambition
Season 10 Episode 11
1 July 2014
Women Drivers
Season 10 Episode 12
8 July 2014
Greatest Game Ever Fished
Season 10 Episode 13
15 July 2014
Breaking Mandy
Season 10 Episode 14
22 July 2014
Sabotage
Season 10 Episode 15
29 July 2014
You'll Know My Name is the Lord...
Season 10 Episode 16
5 August 2014
TV series release schedule
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