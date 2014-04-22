В 10 сезоне сериала «Смертельный улов» новый указ американского правительства относительно промысла камчатского краба сокращает сезон и запускает цепную реакцию. Флот вынужден рыбачить усерднее и быстрее, чтобы уложиться в рыночный срок. Одна лодка сгорает в огне, и многим остается гадать, действительно ли это была случайность или среди моряков скрывается предатель. Через две недели после начала сезона флот уже отстает по показателям из-за мощного арктического шторма. Ветер скоростью в 100 узлов бушует над водами, не позволяя даже самым крупным суднам выйти на промысел. Капитаны делают все возможное, чтобы придерживаться своего курса.