Deadliest Catch (2005), season 5

Deadliest Catch season 5 poster
Deadliest Catch 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 14 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Смертельный улов» в Беринговом море наступает очередной сезон охоты на камчатского краба. Несколько десятков судов спешат в порт Датч-Харбор, чтобы начать соревнование со смертью за свой годовой заработок. В Беринговом море в самый разгар рыбалки начинается жестокая буря, которая даже уносит несколько жизней. Шкиперы прикованы к своим рациям, надеясь получить утешительные новости о судьбе одиннадцати братьев-рыбаков с борта «Мэйдэй», потерпевших бедствие. Однако страшная ситуация не мешает рыбакам продолжать охоту на драгоценных крабов, которые прокормят их семьи.

Everything on the Line
Season 5 Episode 1
14 April 2009
Red Skies in the Morning
Season 5 Episode 2
21 April 2009
Stay Focused or Die
Season 5 Episode 3
28 April 2009
Put Up or Shut Up
Season 5 Episode 4
5 May 2009
Long Haul, Short Fuses
Season 5 Episode 5
12 May 2009
Deadline
Season 5 Episode 6
19 May 2009
Down to the Wire
Season 5 Episode 7
26 May 2009
Payback Time
Season 5 Episode 8
2 June 2009
No Second Chances
Season 5 Episode 9
9 June 2009
Sea of Misery
Season 5 Episode 10
16 June 2009
Lockout
Season 5 Episode 11
23 June 2009
A Slap in the Face or a Kick in the Butt
Season 5 Episode 12
30 June 2009
Ends of the Earth
Season 5 Episode 13
7 July 2009
Bitter Tears
Season 5 Episode 14
14 July 2009
Day of Reckoning
Season 5 Episode 15
21 July 2009
Shipwrecked
Season 5 Episode 16
28 July 2009
