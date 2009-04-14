В 5 сезоне сериала «Смертельный улов» в Беринговом море наступает очередной сезон охоты на камчатского краба. Несколько десятков судов спешат в порт Датч-Харбор, чтобы начать соревнование со смертью за свой годовой заработок. В Беринговом море в самый разгар рыбалки начинается жестокая буря, которая даже уносит несколько жизней. Шкиперы прикованы к своим рациям, надеясь получить утешительные новости о судьбе одиннадцати братьев-рыбаков с борта «Мэйдэй», потерпевших бедствие. Однако страшная ситуация не мешает рыбакам продолжать охоту на драгоценных крабов, которые прокормят их семьи.