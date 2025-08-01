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Deadliest Catch (2005), season 21

Deadliest Catch season 21 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 21
Deadliest Catch 16+
Original title Season 21
Title Сезон 21
Season premiere 1 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
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Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
The Wild West
Season 21 Episode 1
1 August 2025
Abandon All but Hope
Season 21 Episode 2
8 August 2025
Typhoon Sea State
Season 21 Episode 3
15 August 2025
Mutiny on the Confidence
Season 21 Episode 4
22 August 2025
The Ship's Bell Tolls
Season 21 Episode 5
29 August 2025
Boarded on the Time Bandit
Season 21 Episode 6
5 September 2025
You're Fired, Mate!
Season 21 Episode 7
12 September 2025
Bering Sea Casino
Season 21 Episode 8
19 September 2025
Dire Straits
Season 21 Episode 9
26 September 2025
Rage Bait
Season 21 Episode 10
3 October 2025
Fail Fast, Fail Often
Season 21 Episode 11
10 October 2025
Kidney Punch
Season 21 Episode 12
17 October 2025
Ice Peril
Season 21 Episode 13
24 October 2025
Bring Out the Monster
Season 21 Episode 14
24 October 2025
Beyond the Breaking Point
Season 21 Episode 15
31 October 2025
Million-Dollar Bounties
Season 21 Episode 16
31 October 2025
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