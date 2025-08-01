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Deadliest Catch
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Season 21
Deadliest Catch
16+
Original title
Season 21
Title
Сезон 21
Season premiere
1 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
16
Runtime
16 hours 0 minute
TV Show rating
7.7
Rate
11
votes
7.8
IMDb
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