Deadliest Catch (2005), season 15

Deadliest Catch season 15 poster
Deadliest Catch 16+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 9 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Смертельный улов» на пороге очередного сезона ловли камчатского краба на Аляске флот отправляет «пробное» судно на разведку. Счастливчиком оказывается огромная новая лодка, управляемая капитаном-отступником. Он быстро обнаруживает, что все крабы собрались в одном месте, но не спешит сообщать эту радостную новость коллегам. Пока флот гоняется за сокровищами на четверть миллиарда долларов, капитаны сражаются друг с другом, чтобы получить свою долю добычи. Молодые рыбаки Шон и Джейк объединяют усилия, чтобы уничтожить Сига. Кит и Харли возобновляют многолетнее соперничество, а Шон сталкивается с длинной рукой закона.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

Battle of Kings
Season 15 Episode 1
9 April 2019
Super Swarm
Season 15 Episode 2
16 April 2019
Knife in the Ribs
Season 15 Episode 3
23 April 2019
Single Point of Failure
Season 15 Episode 4
30 April 2019
Shifting Stack
Season 15 Episode 5
7 May 2019
Blood in the Water
Season 15 Episode 6
14 May 2019
Winter is Here
Season 15 Episode 7
21 May 2019
Tough Inheritance
Season 15 Episode 8
28 May 2019
Russian Roulette
Season 15 Episode 9
4 June 2019
Curse of the Russian Line
Season 15 Episode 10
11 June 2019
Hell Hath No Fury
Season 15 Episode 11
18 June 2019
Sixty Foot Monster
Season 15 Episode 12
25 June 2019
Crane Wreck
Season 15 Episode 13
9 July 2019
Devil's Cut
Season 15 Episode 14
16 July 2019
Unbreakable
Season 15 Episode 15
23 July 2019
Hell or High Water
Season 15 Episode 16
6 August 2019
Unholy Alliance
Season 15 Episode 17
13 August 2019
Dark Ship
Season 15 Episode 18
20 August 2019
Time and Tide Wait for No Man
Season 15 Episode 19
27 August 2019
Dead or Alive
Season 15 Episode 20
3 September 2019
Now or Never
Season 15 Episode 21
10 September 2019
