В 15 сезоне сериала «Смертельный улов» на пороге очередного сезона ловли камчатского краба на Аляске флот отправляет «пробное» судно на разведку. Счастливчиком оказывается огромная новая лодка, управляемая капитаном-отступником. Он быстро обнаруживает, что все крабы собрались в одном месте, но не спешит сообщать эту радостную новость коллегам. Пока флот гоняется за сокровищами на четверть миллиарда долларов, капитаны сражаются друг с другом, чтобы получить свою долю добычи. Молодые рыбаки Шон и Джейк объединяют усилия, чтобы уничтожить Сига. Кит и Харли возобновляют многолетнее соперничество, а Шон сталкивается с длинной рукой закона.