В 13 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи краба начинается с шокирующей новости. Несколько пробных выходов в море заканчиваются ничем. Кажется, из-за погодных условий этого года камчатский краб мигрировал, покинув привычное место рыбалки. Счет идет на дни и часы. Если в ближайшее время флот не обнаружит свою добычу, то начинать сезон будет уже поздно. Капитан Сиг возвращается к рулю после серьезного сердечного приступа. Дикий Билл дебютирует на своей новой лодке в кризисный сезон, надеясь наверстать упущенное. Но капитанам мешает не по сезону сильный первый октябрьский шторм.