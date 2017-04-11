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Deadliest Catch (2005), season 13

Deadliest Catch season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 13
Deadliest Catch 16+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 11 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи краба начинается с шокирующей новости. Несколько пробных выходов в море заканчиваются ничем. Кажется, из-за погодных условий этого года камчатский краб мигрировал, покинув привычное место рыбалки. Счет идет на дни и часы. Если в ближайшее время флот не обнаружит свою добычу, то начинать сезон будет уже поздно. Капитан Сиг возвращается к рулю после серьезного сердечного приступа. Дикий Билл дебютирует на своей новой лодке в кризисный сезон, надеясь наверстать упущенное. Но капитанам мешает не по сезону сильный первый октябрьский шторм.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Uncharted Territory
Season 13 Episode 1
11 April 2017
Seismic Shift
Season 13 Episode 2
18 April 2017
Down in Flames
Season 13 Episode 3
25 April 2017
Crushing Blows
Season 13 Episode 4
2 May 2017
Bad Moon
Season 13 Episode 5
9 May 2017
Hail Mary, Full of Crab
Season 13 Episode 6
16 May 2017
Poisoned at Sea
Season 13 Episode 7
23 May 2017
40-Foot Monsters
Season 13 Episode 8
30 May 2017
The Russian Line
Season 13 Episode 9
6 June 2017
Back to the Killing Season
Season 13 Episode 10
13 June 2017
Hurricane Alley
Season 13 Episode 11
20 June 2017
Arctic Mega Storm
Season 13 Episode 12
27 June 2017
Dead-Stick
Season 13 Episode 13
11 July 2017
450 Mile Storm
Season 13 Episode 14
18 July 2017
Respect Earned
Season 13 Episode 15
1 August 2017
Man Down
Season 13 Episode 16
8 August 2017
Hillstrand's Last Catch
Season 13 Episode 17
15 August 2017
Lost at Sea
Season 13 Episode 18
22 August 2017
Last Damn Arctic Storm
Season 13 Episode 19
29 August 2017
TV series release schedule
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