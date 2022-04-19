В 18 сезоне сериала «Смертельный улов» случается непредвиденное и ужасное: из-за уменьшения популяции королевского краба на Аляске сезон ловли в этом году впервые отменяют. Но семьи рыбаков кормятся за счет нескольких недель в открытом море, поэтому капитаны даже не рассматривают вариант отсидеться в этом году дома. Им приходится искать новое место для своего промысла – менее хлебное, чем Датч-Харбор, но выбирать в таких условиях не приходится. Сиг борется со стихией, чтобы начать новую операцию с камчатским крабом в Норвегии. Джонатан ставит сети глубже, чем когда-либо. А Рип Карлтон теряет члена команды.