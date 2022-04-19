Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadliest Catch (2005), season 18

Deadliest Catch season 18 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 18
Deadliest Catch 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 19 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Смертельный улов» случается непредвиденное и ужасное: из-за уменьшения популяции королевского краба на Аляске сезон ловли в этом году впервые отменяют. Но семьи рыбаков кормятся за счет нескольких недель в открытом море, поэтому капитаны даже не рассматривают вариант отсидеться в этом году дома. Им приходится искать новое место для своего промысла – менее хлебное, чем Датч-Харбор, но выбирать в таких условиях не приходится. Сиг борется со стихией, чтобы начать новую операцию с камчатским крабом в Норвегии. Джонатан ставит сети глубже, чем когда-либо. А Рип Карлтон теряет члена команды.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Long Live King Crab!
Season 18 Episode 1
19 April 2022
No Sleep Till Rescue
Season 18 Episode 2
26 April 2022
One Hell of a Story to Tell
Season 18 Episode 3
3 May 2022
Invasive Russian Reds
Season 18 Episode 4
10 May 2022
Desperate Measures
Season 18 Episode 5
17 May 2022
Brother in the Bight
Season 18 Episode 6
24 May 2022
Follow the Rainbow
Season 18 Episode 7
31 May 2022
Deepest Alaska
Season 18 Episode 8
7 June 2022
Rip Tide
Season 18 Episode 9
14 June 2022
Dark Waters
Season 18 Episode 10
21 June 2022
No Good Deed Unpunished
Season 18 Episode 11
28 June 2022
Sailor's Delight
Season 18 Episode 12
5 July 2022
To the End of the Earth
Season 18 Episode 13
12 July 2022
Where Eagles Dare
Season 18 Episode 14
19 July 2022
The Crush of Winter
Season 18 Episode 15
2 August 2022
No Turning Back
Season 18 Episode 16
9 August 2022
Operation Anvil Drop
Season 18 Episode 17
16 August 2022
Hell on the High Seas
Season 18 Episode 18
23 August 2022
Avian Apocalypse
Season 18 Episode 19
30 August 2022
Frozen
Season 18 Episode 20
6 September 2022
Graveyard of Gear
Season 18 Episode 21
13 September 2022
Sub-Zero Scramble
Season 18 Episode 22
20 September 2022
Port of Last Resort
Season 18 Episode 23
27 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more