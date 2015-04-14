В 11 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон королевского краба начинается с увеличения квоты на добычу на 12 миллионов фунтов стерлингов. Этот закон вызывает настоящее рыбацкое безумие. Во флоте зарождается самый неожиданный из возможных союзов, а одну из лодок крадут в ночь перед запуском. Чтобы вырваться вперед, Time Bandit и «Волшебник» должны оставить позади соперничество десятилетней давности. Джош Харрис получает тяжелый жизненный урок. 25-футовые волны испытывают характер шкипера-новичка, но его величественную «Корнелию Мари» грозит потопить вовсе не вода, а неурядица в команде.