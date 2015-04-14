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Deadliest Catch (2005), season 11

Deadliest Catch season 11 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 11
Deadliest Catch 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 14 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон королевского краба начинается с увеличения квоты на добычу на 12 миллионов фунтов стерлингов. Этот закон вызывает настоящее рыбацкое безумие. Во флоте зарождается самый неожиданный из возможных союзов, а одну из лодок крадут в ночь перед запуском. Чтобы вырваться вперед, Time Bandit и «Волшебник» должны оставить позади соперничество десятилетней давности. Джош Харрис получает тяжелый жизненный урок. 25-футовые волны испытывают характер шкипера-новичка, но его величественную «Корнелию Мари» грозит потопить вовсе не вода, а неурядица в команде.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
A Brotherhood Tested
Season 11 Episode 1
14 April 2015
Prodigal Son
Season 11 Episode 2
21 April 2015
The Ultimatum
Season 11 Episode 3
28 April 2015
Super Typhoon, Part 1
Season 11 Episode 4
5 May 2015
Super Typhoon, Part 2
Season 11 Episode 5
12 May 2015
Wasted Talent
Season 11 Episode 6
19 May 2015
Heavy Lies the Crown
Season 11 Episode 7
26 May 2015
Zero Hour
Season 11 Episode 8
2 June 2015
Hell's Bells
Season 11 Episode 9
9 June 2015
Lunatic Fringe
Season 11 Episode 10
16 June 2015
New Captain on the Block
Season 11 Episode 11
23 June 2015
5-Year Storm, Part 1
Season 11 Episode 12
30 June 2015
5-Year Storm, Part 2
Season 11 Episode 13
14 July 2015
Bite the Hand
Season 11 Episode 14
21 July 2015
New Blood, Old Wounds
Season 11 Episode 15
28 July 2015
Beastmode
Season 11 Episode 16
4 August 2015
I'm the Captain
Season 11 Episode 17
11 August 2015
We Have Not Yet Begun to Fight
Season 11 Episode 18
18 August 2015
TV series release schedule
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