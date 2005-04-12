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Deadliest Catch (2005), season 1

Deadliest Catch season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 1
Deadliest Catch 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2005
Production year 2005
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Смертельный улов» полторы тысячи рыбаков съезжаются в порт Датч-Харбор на Аляске. Близится самый хлебный и в то же время самый опасный для них период – сезон добычи камчатского краба. Этим искателям приключений предстоит сразиться с арктической погодой, высокими волнами и быстро убегающим временем. Ловля краба – это современная золотая лихорадка, которая может вознести мужчину на вершину мира, а может в одночасье лишить его жизни. За неделю один рыбак добывает 14 267 000 фунтов краба и получает шанс заработать свою годовую зарплату. Что ж, наживки расставлены, лодки вышли в море…

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Greenhorns
Season 1 Episode 1
12 April 2005
Long Sleepless Nights
Season 1 Episode 2
19 April 2005
Lady Luck
Season 1 Episode 3
26 April 2005
Beat the Clock
Season 1 Episode 4
3 May 2005
Dead of Winter
Season 1 Episode 5
10 May 2005
Man Overboard
Season 1 Episode 6
17 May 2005
High Hopes
Season 1 Episode 7
24 May 2005
Good Fishing
Season 1 Episode 8
31 May 2005
The Clock's Ticking
Season 1 Episode 9
7 June 2005
The Final Run
Season 1 Episode 10
14 June 2005
TV series release schedule
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