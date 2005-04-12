В 1 сезоне сериала «Смертельный улов» полторы тысячи рыбаков съезжаются в порт Датч-Харбор на Аляске. Близится самый хлебный и в то же время самый опасный для них период – сезон добычи камчатского краба. Этим искателям приключений предстоит сразиться с арктической погодой, высокими волнами и быстро убегающим временем. Ловля краба – это современная золотая лихорадка, которая может вознести мужчину на вершину мира, а может в одночасье лишить его жизни. За неделю один рыбак добывает 14 267 000 фунтов краба и получает шанс заработать свою годовую зарплату. Что ж, наживки расставлены, лодки вышли в море…