Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadliest Catch (2005), season 6

Deadliest Catch season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 6
Deadliest Catch 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 13 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Смертельный улов» пока флот готовится к сезону камчатского краба, на традиционной встрече капитанов судов вспыхивает конфликт. Два капитана вынашивают творческий план, чтобы помочь своим наследникам «повзрослеть». Флот выходит в море и расставляет свои ловушки в устрашающе спокойном на сей раз Беринговом море. The Guardian приходит на помощь тонущему судну для ловли трески и узнает кое-что необычное. Корабли вытаскивают свою первую в сезоне сеть крабов, и после некоторого ожидания большинство лодок показывают хорошие результаты. Но новички уже чувствуют напряжение, и к порту движется шторм… не только в погоде, но и в отношениях.
 

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Slow Burn
Season 6 Episode 1
13 April 2010
Breaking 'Em In
Season 6 Episode 2
20 April 2010
Sea Tested
Season 6 Episode 3
27 April 2010
Bering Sea Swim Club
Season 6 Episode 4
4 May 2010
Arctic Quest
Season 6 Episode 5
11 May 2010
False Pass
Season 6 Episode 6
18 May 2010
When Hell Freezes Over
Season 6 Episode 7
25 May 2010
We're Not in Kansas Anymore
Season 6 Episode 8
1 June 2010
Glory Days
Season 6 Episode 9
8 June 2010
The Darkened Seas
Season 6 Episode 10
15 June 2010
Blown Off Course
Season 6 Episode 11
22 June 2010
Empty Throne
Season 6 Episode 12
29 June 2010
Cain and Abel
Season 6 Episode 13
6 July 2010
Redemption Day
Season 6 Episode 14
13 July 2010
Valhalla
Season 6 Episode 15
20 July 2010
Endless
Season 6 Episode 16
27 July 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more