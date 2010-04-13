В 6 сезоне сериала «Смертельный улов» пока флот готовится к сезону камчатского краба, на традиционной встрече капитанов судов вспыхивает конфликт. Два капитана вынашивают творческий план, чтобы помочь своим наследникам «повзрослеть». Флот выходит в море и расставляет свои ловушки в устрашающе спокойном на сей раз Беринговом море. The Guardian приходит на помощь тонущему судну для ловли трески и узнает кое-что необычное. Корабли вытаскивают свою первую в сезоне сеть крабов, и после некоторого ожидания большинство лодок показывают хорошие результаты. Но новички уже чувствуют напряжение, и к порту движется шторм… не только в погоде, но и в отношениях.

