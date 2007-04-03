В 3 сезоне сериала «Смертельный улов» крупнейший рыболовный порт в Соединенных Штатах Датч-Харбор вновь кипит жизнью. 81 рыболовецкое судно возвращается в гавань, чтобы начать сезон добычи камчатского краба 2006 года. После того как один корабль тонет в свой первый же выход в море, флот отправляется на поиски выживших с береговой охраной. Сбои в снаряжении преследуют экипажи «Северо-Западного» и «Корнелии Мари», а Time Bandit и Maverick терпят неудачу и возвращаются в порт пустыми. Матрос Ленни Лаканофф с «Волшебника» получает тяжелую травму, в результате чего капитан с трудом спасает свою команду.