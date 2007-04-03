Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Deadliest Catch (2005), season 3

Deadliest Catch season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 3
Deadliest Catch 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 3 April 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Смертельный улов» крупнейший рыболовный порт в Соединенных Штатах Датч-Харбор вновь кипит жизнью. 81 рыболовецкое судно возвращается в гавань, чтобы начать сезон добычи камчатского краба 2006 года. После того как один корабль тонет в свой первый же выход в море, флот отправляется на поиски выживших с береговой охраной. Сбои в снаряжении преследуют экипажи «Северо-Западного» и «Корнелии Мари», а Time Bandit и Maverick терпят неудачу и возвращаются в порт пустыми. Матрос Ленни Лаканофф с «Волшебника» получает тяжелую травму, в результате чего капитан с трудом спасает свою команду.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
A Tragic Beginning
Season 3 Episode 1
3 April 2007
The Unforgiving Sea
Season 3 Episode 2
10 April 2007
Pain and Paybacks
Season 3 Episode 3
17 April 2007
Cheating Death
Season 3 Episode 4
24 April 2007
Bering Sea Salvation
Season 3 Episode 5
1 May 2007
The Last Lap
Season 3 Episode 6
8 May 2007
New Beginnings
Season 3 Episode 7
15 May 2007
Caught in the Storm
Season 3 Episode 8
22 May 2007
Crossing the Line
Season 3 Episode 9
29 May 2007
Trials of the Greenhorns
Season 3 Episode 10
5 June 2007
Ice and Open Water
Season 3 Episode 11
12 June 2007
A Frozen Finish
Season 3 Episode 12
19 June 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more