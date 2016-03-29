В 12 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи камчатского краба с первых дней наполнен адреналином. К рыболовецкому флоту Аляски присоединяется новичок – 23-летний Шон Дуайер, который борется за наследие покойного отца. Time Bandit не может выйти в море из-за судебной тяжбы, жизнь капитана Кита идет по спирали, а Сиг мучает своего бывшего протеже. Джейк Андерсон опасается, что совершил большую ошибку. Дикий Билл справляется с непростой задачей матроса. А Кит получает поддержку от неожиданного советника – ветерана флота Джонатана Хиллстрэнда. Старик хочет примирить старых врагов.