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Deadliest Catch (2005), season 12

Deadliest Catch season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 12
Deadliest Catch 16+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 29 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи камчатского краба с первых дней наполнен адреналином. К рыболовецкому флоту Аляски присоединяется новичок – 23-летний Шон Дуайер, который борется за наследие покойного отца. Time Bandit не может выйти в море из-за судебной тяжбы, жизнь капитана Кита идет по спирали, а Сиг мучает своего бывшего протеже. Джейк Андерсон опасается, что совершил большую ошибку. Дикий Билл справляется с непростой задачей матроса. А Кит получает поддержку от неожиданного советника – ветерана флота Джонатана Хиллстрэнда. Старик хочет примирить старых врагов.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Ticking Bomb
Season 12 Episode 1
29 March 2016
First Timers
Season 12 Episode 2
5 April 2016
No Good Deed...
Season 12 Episode 3
12 April 2016
Swedish Twins
Season 12 Episode 4
19 April 2016
Million-Dollar-Bet
Season 12 Episode 5
26 April 2016
100% Injury Rate
Season 12 Episode 6
3 May 2016
Cold War
Season 12 Episode 7
10 May 2016
Winter is Coming
Season 12 Episode 8
17 May 2016
Into the Gale
Season 12 Episode 9
24 May 2016
Proving Grounds
Season 12 Episode 10
31 May 2016
Raw Deal
Season 12 Episode 11
7 June 2016
Settling the Score
Season 12 Episode 12
14 June 2016
Fire at Sea, Part 1
Season 12 Episode 13
21 June 2016
Fire at Sea, Part 2
Season 12 Episode 14
5 July 2016
Blood & Guts
Season 12 Episode 15
12 July 2016
Life or Death Decision
Season 12 Episode 16
19 July 2016
The Widowmaker, Part 1
Season 12 Episode 17
26 July 2016
The Widowmaker, Part 2
Season 12 Episode 18
2 August 2016
TV series release schedule
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