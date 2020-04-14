В 16 сезоне сериала «Смертельный улов» драматические изменения в российской крабовой промышленности потрясают мировые рынки и вызывают новую конкуренцию между капитанами из США. По мере роста цен на королевских крабов легендарные экипажи возвращаются в порт Датч-Харбор, чтобы получить свой кусок этого лакомого пирога. Как только флот начинает свою охоту, чтобы победить русских, свирепый тайфун «Хагибис» обращает взор на Берингово море. Капитаны должны выбирать, рисковать ли им жизнями и конечностями моряков ради большой зарплаты или переждать шторм и порыбачить в другой день.