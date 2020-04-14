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Deadliest Catch (2005), season 16

Deadliest Catch season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 16
Deadliest Catch 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 14 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Смертельный улов» драматические изменения в российской крабовой промышленности потрясают мировые рынки и вызывают новую конкуренцию между капитанами из США. По мере роста цен на королевских крабов легендарные экипажи возвращаются в порт Датч-Харбор, чтобы получить свой кусок этого лакомого пирога. Как только флот начинает свою охоту, чтобы победить русских, свирепый тайфун «Хагибис» обращает взор на Берингово море. Капитаны должны выбирать, рисковать ли им жизнями и конечностями моряков ради большой зарплаты или переждать шторм и порыбачить в другой день.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Cold War Rivals
Season 16 Episode 1
14 April 2020
Typhoon Hagibis
Season 16 Episode 2
21 April 2020
Breaking Point
Season 16 Episode 3
28 April 2020
Shotguns and Fist Fights
Season 16 Episode 4
5 May 2020
Double Agent
Season 16 Episode 5
12 May 2020
The Bleeding Edge
Season 16 Episode 6
19 May 2020
Into the Red
Season 16 Episode 7
26 May 2020
Mayday Mayday
Season 16 Episode 8
2 June 2020
Cold War Heating Up
Season 16 Episode 9
9 June 2020
Harm's Way
Season 16 Episode 10
16 June 2020
Chase Boat Rescue
Season 16 Episode 11
23 June 2020
Dutch Harbor Double Cross
Season 16 Episode 12
30 June 2020
Bomb Cyclone
Season 16 Episode 13
7 July 2020
Bering Sea Crash
Season 16 Episode 14
14 July 2020
Gut Instinct
Season 16 Episode 15
21 July 2020
Bering Sea Wrecking Ball
Season 16 Episode 16
28 July 2020
Danger Close
Season 16 Episode 17
4 August 2020
Like Father Like Daughter
Season 16 Episode 18
18 August 2020
Rogue Wave Juggernaut
Season 16 Episode 19
25 August 2020
A Problem Like Maria
Season 16 Episode 20
1 September 2020
End of the Beginning
Season 16 Episode 21
8 September 2020
Blood is Thicker Than Water
Season 16 Episode 22
15 September 2020
Everything Changes
Season 16 Episode 23
22 September 2020
TV series release schedule
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