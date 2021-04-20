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Deadliest Catch (2005), season 17

Deadliest Catch season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 17
Deadliest Catch 16+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 20 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 17 description

В 17 сезоне сериала «Смертельный улов» половина краболовных лодок оказывается арестована перед самым началом сезона на Аляске. Сиг разрабатывает план спасения промысла от уничтожения. Легенда Берингова моря Джонатан Хиллстранд возвращается на помощь на своем Time Bandit, и остальные ветераны изо всех сил пытаются доказать, что они могут работать вместе, чтобы защитить «американскую мечту». Мэнди разрабатывает план партнерства, а конкурирующие капитаны пересматривают свою тактику. Джош решает перехитрить русского капитана, вторгшегося на территорию США, но это приводит к столкновению двух суден.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Out of the Ashes
Season 17 Episode 1
20 April 2021
Russian Dragger
Season 17 Episode 2
27 April 2021
Point of No Return
Season 17 Episode 3
4 May 2021
Time Machine
Season 17 Episode 4
11 May 2021
Force Majeure
Season 17 Episode 5
18 May 2021
Restricted Zone
Season 17 Episode 6
25 May 2021
What Would Phil Harris Do?
Season 17 Episode 7
1 June 2021
Tangled Web
Season 17 Episode 8
8 June 2021
Dedication
Season 17 Episode 9
15 June 2021
Truth Will Set You Free
Season 17 Episode 10
22 June 2021
Shipbreakers
Season 17 Episode 11
29 June 2021
Extreme Arctic
Season 17 Episode 12
6 July 2021
Of Ice and Men
Season 17 Episode 13
20 July 2021
The Crush
Season 17 Episode 14
27 July 2021
Run Silent Run Deep
Season 17 Episode 15
3 August 2021
First Come First Served
Season 17 Episode 16
10 August 2021
Quid Pro Crab
Season 17 Episode 17
17 August 2021
Winter's Gambit
Season 17 Episode 18
24 August 2021
Wicked Game
Season 17 Episode 19
31 August 2021
Over the Rail
Season 17 Episode 20
7 September 2021
First in Line
Season 17 Episode 21
14 September 2021
The Ultimate Price
Season 17 Episode 22
21 September 2021
TV series release schedule
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