В 17 сезоне сериала «Смертельный улов» половина краболовных лодок оказывается арестована перед самым началом сезона на Аляске. Сиг разрабатывает план спасения промысла от уничтожения. Легенда Берингова моря Джонатан Хиллстранд возвращается на помощь на своем Time Bandit, и остальные ветераны изо всех сил пытаются доказать, что они могут работать вместе, чтобы защитить «американскую мечту». Мэнди разрабатывает план партнерства, а конкурирующие капитаны пересматривают свою тактику. Джош решает перехитрить русского капитана, вторгшегося на территорию США, но это приводит к столкновению двух суден.